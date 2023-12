Airbus invente un kit de conversion pour transformer l’avion A400M en « Canadair », pour lutter contre les incendies

L’utilisation d’avions pour éteindre les feux de forêt ne date pas d’hier. Cette technique est apparue pour la première fois vers la fin des années 1920. Depuis, elle n’a cessé d’évoluer et a permis de sauver de nombreuses vies. Ces machines volantes conçues pour lutter contre les incendies sont également essentielles pour la sécurité de nos biens et de nos patrimoines naturels. Dans cette optique, Airbus a développé un kit modulaire dont le rôle est de transformer un avion de transport militaire standard en bombardier capable de larguer de l’eau et des produits chimiques destinés à freiner la propagation des feux.

Un réservoir d’une capacité impressionnante

Dans le cadre de ce projet, l’avionneur européen a porté son choix sur l’A400M. Effectivement, cet avion militaire turbopropulsé répond mieux aux exigences requises pour un aéronef anti-incendie. En plus d’être capable de transporter de lourdes charges (jusqu’à 37 t), il peut par exemple opérer à partir de pistes courtes et non goudronnées avec des installations limitées. L’une des particularités de ce kit nouvellement dévoilé par Airbus est que sa mise en œuvre n’implique aucune modification sur l’avion. De plus, il peut être installé et désinstallé dans un délai très court. L’eau ou le retardant est stocké dans un réservoir fixe installé dans la cale à cargaison. Ce réservoir a une capacité de 20 000 l et peut être rempli en moins de 10 min.

Des essais en Espagne

Lors du largage, la substance destinée à éteindre les feux est expulsée à travers deux sections situées à l’extrémité de la rampe. Airbus affirme avoir testé son kit A400M Roll-on/Roll-off en Espagne. Les essais ont été menés en collaboration avec l’armée de l’air espagnole qui possède une flotte d’Airbus A400M. Lors de cette phase, six largages ont été réalisés. Le réservoir a été exploité à pleine capacité. Si cet avion militaire a également été choisi comme appareil hôte pour ce kit modulaire, c’est aussi grâce à sa disposition de vol à très basse altitude. Qui plus est, l’A400M est capable de voler à basse vitesse.

Des améliorations non négligeables

À noter qu’Airbus avait testé pour la première fois un kit anti-incendie amovible sur l’A400M l’année dernière. Les résultats ont été satisfaisants. En concevant cette nouvelle solution RORO, le constructeur veut contribuer plus efficacement aux luttes contre les feux de forêt qui ont malheureusement tendance à devenir de plus en plus fréquents ces dernières années en raison du réchauffement climatique.

« Nous avons testé une nouvelle version du kit, qui a permis d’améliorer l’efficacité de largage et de réduire le temps de décharge de plus de 30 % par rapport à l’année dernière, tout en combinant un déploiement rapide et une installation facile sur l’A400M », a déclaré Jean-Brice Dumont, directeur de la branche aviation militaire d’Airbus. Plus d’infos : airbus.com. Que pensez-vous de cette invention ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .