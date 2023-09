« Un Paris-Sydney en quatre heures », l’avion supersonique X-59 de la Nasa s’apprête à faire ses premiers essais

Surnommé parfois le « fils du Concorde », l’avion X-59 pourrait révolutionner le secteur du transport aérien. Cet appareil a été imaginé pour pouvoir voler à une vitesse de Mach 1,42 (1 510 km/h) à une altitude de 55 000 pieds. Cette vitesse supersonique est le double de la vitesse d’un avion de ligne standard (entre 810 et 920 km/h). Grâce à la réduction des durées de vol, il serait possible de relier, par exemple, Londres à New York en 1 h 30. Dans ce programme, la Nasa vise également à atténuer le bang sonique généré par ce type d’aéronef. Actuellement, ce prototype est presque prêt à effectuer son premier vol. À travers cet article, nous vous convions à découvrir plus de détails sur ce projet.

Les caractéristiques de ce jet expérimental

Ce prototype mesure environ 99,7 pieds de long et 29,5 pieds de large. Il est équipé d’un moteur à réaction, développé par General Electric Aviation. Lors de ses futurs vols d’essai, il devrait atteindre une vitesse 1,4 fois supérieure à la vitesse du son. Cet appareil a une géométrie singulière, avec une section de nez pointue et étendue de 38 pieds de long. Cette longue section de nez empêche les pilotes de voir clairement ce qui se passe devant l’appareil. De plus, le cockpit est dépourvu d’une verrière orientée vers l’avant. Pour y remédier, l’équipe de la Nasa a installé un système de vision externe (XVS) à l’avant du cockpit. Ce système vidéo en circuit fermé comprend une caméra orientée vers l’avant et un écran monté devant les pilotes de l’avion. Il utilisera un logiciel de traitement d’image personnalisé et des caméras à la pointe de la technologie. Cela permet aux pilotes d’obtenir une vue en réalité augmentée de la ligne de visée.

Un objectif de créer un jet supersonique sans bang bruyant

Le défi de la Nasa est de développer un avion supersonique « silencieux ». Selon l’entreprise Lockheed Martin, le prototype X-59 est équipé d’une technologie innovante visant à atténuer au maximum ces nuisances sonores. Les futurs vols d’essai au-dessus des communautés seront l’occasion de récolter des données sur l’avis des habitants quant à l’acceptabilité d’un bang non bruyant généré par cet appareil. D’ailleurs, ces données seront transmises aux organismes de réglementation américains et internationaux, en vue de lever l’interdiction des vols supersoniques commerciaux terrestres.

Le premier vol du X-59 d’ici à la fin de l’année

Des photos prises par Lockheed Martin ont montré que cet avion supersonique expérimental a rejoint la ligne de vol (entre le hangar et la piste) à Lockheed Martin. Il a quitté son site de construction. C’est une étape cruciale indiquant le début d’une série d’essais au sol, visant à vérifier que l’appareil est prêt à voler dans le cadre du projet QueSSt (Quiet Supersonic Transport) de la Nasa. Si tout se passe bien, l’agence prévoit de réaliser le premier vol de ce prototype en décembre 2023. Puis, l’an prochain, des vols au-dessus de certaines villes américaines pourraient être organisés. Plus d’informations : Nasa.gov / lockheedmartin.com

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cet avion supersonique ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().