La série Netflix « Le Problème à 3 corps » cache un fait divers lugubre, inspiré de Breaking Bad

Depuis sa diffusion sur Netflix le 21 mars dernier, on parle beaucoup de la série de SF « Le Problème à 3 corps » et de son succès retentissant, même si la saison 2 est reste toujours incertaine. Pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, cette série adaptée du bestseller éponyme de l’écrivain chinois, Liu Cixin, met en scène une invasion extra-terrestre, en pleine révolution culturelle chinoise. Elle a vu le jour grâce à l’intervention de quatre showrunners, et d’un certain Lin Qi, qui avait investi des millions de dollars pour acquérir les droits du livre et en faire une série sur Netflix. Mort à Shanghai en 2020, ce milliardaire chinois, qui était l’un des producteurs exécutifs de la série, a connu une fin tragique. Une terrible histoire que peu de personnes connaissent…

Qui était Lin Qi ?

Lin Qi était le fondateur du groupe chinois Yoozoo, spécialisé dans le développement et l’exploitation de jeux mobiles. Cette société, créée en 2009 a développé, entre autres, « Game of Thrones : Winter is Coming », un jeu de stratégie sur PC inspiré de la série éponyme diffusée sur HBO. Fan du roman « Le Problème à 3 corps » de Liu Cixin, le milliardaire chinois s’était donné pour ambition d’en faire une adaptation série et jeux vidéo. En 2014, il a décidé d’acheter les droits d’auteur de la trilogie écrite par l’écrivain chinois et avait prévu de l’adapter au cinéma. En septembre 2020, il a signé un accord avec Netflix pour l’adaptation série du premier tome : « Le Problème à 3 corps ». Malheureusement, le 25 décembre de la même année, Lin Qi a rendu l’âme à l’âge de 39 ans.

Un meurtre inspiré de « Breaking Bad »

En 2017, Lin Qi a embauché un avocat, un dénommé Xu Yao, pour diriger une filiale de Yoozoo, The Three-Body Universe. Celui-ci aurait été rétrogradé, peu de temps après, en raison de « mauvaises performances ». Selon les révélations du média chinois Caixin ce dernier aurait alors élaboré un plan des plus diabolique : empoisonner le milliardaire chinois et ses collaborateurs en guise de vengeance. Entre septembre et décembre 2020, Xu Yao aurait mis à exécution son funeste projet en ajoutant du chlorure de méthylmercure dans des boissons (café, eau potable…), qu’il apportait ensuite au bureau. Fasciné et inspiré par la série américaine « Breaking Bad », l’homme aurait expérimenté des centaines de poisons (achetés sur le dark web), sur des animaux de compagnie, dans un laboratoire qu’il aurait construit en périphérie de Shanghai. Le 16 décembre 2020, il aurait donné des substances empoisonnées à Lin Qi, qu’il aurait présenté comme des gélules probiotiques. Le patron de Yoozoo a été hospitalisé et a ensuite perdu la vie une dizaine de jours plus tard.

Le meurtrier condamné à mort par un tribunal de Shanghai

Xu Yao a été arrêté le 18 décembre 2020 et condamné à mort le 22 mars 2024, au lendemain de la sortie de « Le Problème à 3 corps » sur Netflix. Le tribunal de Shanghai l'a déclaré coupable de meurtre par empoisonnement. Selon le tribunal, l'ancien avocat aurait refusé d'avouer le crime et de révéler le type de poison qu'il aurait utilisé, réduisant à néant les efforts des médecins pour sauver Lin Qi. David Benhioff a déclaré dans un article publié par Hollywood Reporter que « ce meurtre était déconcertant. Lorsque vous travaillez dans ce secteur, vous vous attendez à ce que toutes sortes de problèmes surviennent. Celui qui empoisonne le patron n'en fait généralement pas partie ». Au regret de tous, Lin Qi n'a pas vécu assez longtemps pour voir le fruit de sa contribution sortir sur le petit écran.