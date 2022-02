Connaissez-vous la (vraie) raison qui pousse votre chien à dormir près de vous ?

Vous possédez un ou plusieurs chiens qui sont un peu les rois de la maison, et ils ont le droit de dormir sur votre canapé ou sur votre lit ? Vous avez beau leur demander de descendre afin d’avoir un peu de place, le chien remonte invariablement, vous pousse et ronchonne si vous avez le malheur de le décaler de quelques centimètres ? Faire dormir son chien près de soi est un choix personnel que chaque maître peut faire… Mais connaissez-vous les raisons qui poussent votre chien à se blottir sur votre lit, tout contre vous ? S’il n’y pas vraiment de besoins biologiques pour lui, les raisons sont plutôt sentimentales.; on vous explique pourquoi votre chien adore dormir sur ce qui est « normalement » votre territoire.

Il veut vous prouver son amour inconditionnel

En se collant tout contre vous, votre chien veut très certainement vous transmettre l’amour qu’il a pour vous. Et quoi de mieux que vos chaleurs corporelles respectives liées pour prouver un amour inconditionnel ? De plus, il se sentirait protégé en se collant à vous: observez-le se mettre sur le dos, les pattes en l’air. Un chien ne découvre que rarement son abdomen et ses parties génitales. S’il le fait auprès de vous, c’est qu’il est en totale sécurité. Un chien qui n’aurait pas une confiance sans borne envers son maître ne chercherait même pas à s’immiscer sur le lit ou le canapé. Si vous possédez plusieurs chiens, vous remarquerez que chaque chien élira l’humain avec lequel il dormira: c’est la personne du foyer en laquelle il aura le plus confiance.

Il veut vous protéger

Vous êtes un membre de la « meute », et les chiens en meute se protègent en dormant les uns contre les autres. Pendant la phase de sommeil, les chiens, comme les humains, sont plus vulnérables aux agressions extérieures. Dormir près de vous est donc une façon de se rassurer lui, certes, mais c’est un peu donnant-donnant, car le chien, qui a l’éveil plus facile, protègera aussi son maître d’une éventuelle intrusion par exemple. Et rien de mieux que d’être collé à vous pour vous protéger de toute menace extérieure !

Il veut de la chaleur… humaine !

Les chiens ont des poils qui sont sensés leur tenir chaud évidemment. Mais ils vivent à l’intérieur, bien au chaud depuis qu’ils sont devenus des animaux de compagnie. Et, ils sont donc sensibles au froid, un peu comme certains d’entre nous. Certains se glisseront sous les couvertures, ou à défaut, viendront littéralement se coller près de vous, à la recherche de chaleur tout simplement ! D’ailleurs, vous remarquerez que les chiens adorent se dorer la pilule au moindre rayon de soleil… En vous collant, ils cherchent en fait à réguler leur température corporelle grâce à la vôtre.

Comment tenter de le dissuader de dormir près de vous ?

Nos poilus sont parfois un peu envahissants, mais quand ils ont pris le pli de dormir contre vous, il est difficile de leur enlever cette habitude. Pour tenter de les faire dormir ailleurs, il faudra pouvoir leur proposer un endroit plus confortable que votre lit ou votre canapé… Et l’habituer progressivement à y dormir. A titre personnel, nous avons essayé le plus confortable des lits pour chien: sans aucun résultat ! Sauf celui de le réduire en miette dans la semaine qui a suivi l’installation… Bien ou mal de dormir avec son chien ? C’est à chacun d’en juger, et de ne pas être jugé d’ailleurs !