Chaulage, c’est maintenant qu’il faut peindre en blanc le tronc de vos arbres fruitiers

Vous souhaitez adopter une démarche plus écologique pour protéger vos arbres fruitiers des parasites et des maladies fongiques ? Il existe une solution préventive utilisée depuis très longtemps : le chaulage (vous en avez sûrement vu ou entendu parler). C’est une alternative plus respectueuse de la nature que vous pouvez appliquer vous-mêmes. De plus, nous sommes en automne, c’est le moment parfait pour badigeonner vos arbres de lait de chaux, qui n’est autre qu’un mélange de chaux vive et d’eau. Nous en avions parlé dans un article précédent.

Pourquoi appliquer du badigeon à la chaux sur les arbres fruitiers ?

Lorsque le soleil est à son beau fixe et qu’il fait trop chaud, la température des tissus mous des écorces exposées augmente. Ce qui peut nuire aux arbres et réduire grandement la récolte. Le chaulage permet de dévier la lumière du soleil et de maintenir leur température interne à un niveau bas, empêchant la déshydration et les coups de soleil. Mais le badigeonnage à la chaux est également un traitement préventif contre les ravageurs et les maladies fongiques (tavelure, moniliose, chancre…), dues à la présence de champignons dans les anfractuosités de l’écorce. Cette technique permet de protéger les arbres fruitiers de différents facteurs tels que le gel, les coups de soleil et les maladies cryptogamiques, mais n’a pas de but esthétique, comme certains pourraient le penser.

Badigeon à la chaux : à quel moment l’appliquer sur les arbres ?

Le chaulage des arbres fruitiers se fait généralement entre septembre et avril. Cependant, il est préférable de l’appliquer à la fin de l’hiver, car c’est une période où la nature commence à se réveiller et, par conséquent, les spores de champignons et les insectes également. Une application en février ou mars est donc idéal pour avoir de meilleurs résultats.

Dans certains cas, il est aussi recommandé de peindre à la chaux les arbres fruitiers :

Si leurs feuilles tombent après avoir subi un gel

Si vous les avez suffisamment taillés pour exposer leurs écorces au soleil

Si vous en plantez de nouveaux

Le chaulage doit être effectué tous les 2 ou 3 ans, et pendant un jour ensoleillé pour permettre à la peinture de sécher rapidement et de causer un minimum de dommage aux arbres. Pour rappel, le lait de chaux doit être appliqué autour de leur tronc (jusqu’à 45 cm de hauteur), en commençant par le bas.

Chaulage des arbres fruitiers : pas que des avantages

Si cette méthode présente des avantages notables, elle peut, dans certains cas, aggraver les blessures des arbres (dues par exemple, à l’élagage), puisque le lait de chaux peut pénétrer leurs tissus. Notons que les blessures graves peuvent affaiblir un arbre et, si elles sont plus étendues, entraîner la dessication des rameaux et des branches, et même sa mort, si le tronc est affecté. Par ailleurs, le badigeon à la chaux n’a aucun effet sur les insectes se trouvant dans les branches plus hautes et les spores fongiques dans le sol. Le risque de contamination n’est donc pas nul.

Et pour finir, il se peut que ce ne soit pas uniquement les insectes nuisibles qui sont éliminés, mais aussi ceux qui sont utiles à la biodiversité dans votre jardin, notamment ceux qui se réfugient dans les écorces des arbres. Bref, cette méthode a des avantages, mais aussi des inconvénients qu’il faut considérer. Ces conseils à propos du chaulage vous ont-ils été utiles ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .