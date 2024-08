Baumbad, l’invention d’un anneau d’arrosage pour « hydrater » les arbres pendant la canicule

En cette période estivale, l’arrosage des arbustes, des paulownias, ou de vos jeunes arbres est primordial pour leur croissance. Le problème de l’arrosage classique étant qu’il consomme évidemment beaucoup d’eau et que l’arbre reçoit une quantité d’eau importante d’un seul jet ! En cherchant une manière plus économique, mais également plus bénéfique à mes jeunes arbres, j’ai découvert qu’il existait des anneaux d’arrosage. Je ne suis pas experte en jardinage et vos avis, en fin d’article, me seront essentiels si vous avez déjà testé cette méthode. En attendant, si vous ne la connaissez pas encore, je vous explique ce qu’est un anneau d’arrosage et pourquoi c’est bénéfique pour les arbres qui en sont pourvus et notamment en cette période de canicule. C’est parti.

Un anneau d’arrosage pour les arbres

L’anneau d’arrosage se présente comme une grosse bouée, fabriquée en PVC, qui vient entourer le tronc de l’arbre, au pied, bien entendu. Le dessous de l’anneau d’arrosage est percé de multiples petits trous, qui vont lentement libérer l’eau que vous aurez versée à l’intérieur de l’anneau. Ce système d’irrigation est spécialement conçu pour procurer un apport en eau optimal et régulier à vos arbres, tout en minimisant les pertes d’eau et en garantissant une absorption profonde. L’anneau va, par conséquent, maintenir le sol uniformément humide au pied de l’arbre et réduire son stress hydrique. Concrètement, l’arbre puisera de l’eau en fonction de ses besoins tout au long de la journée.

Réduire le stress hydrique des racines

Plusieurs possibilités pour utiliser cette technique d’irrigation. La première étant lorsque l’on plante un nouvel arbre, pour qu’il ait un apport en eau constant et lui éviter le sur-arrosage qui le ferait mourir. La seconde possibilité, qui est d’actualité, c’est en cas de sécheresse. En arrosage classique, l’arbre souffre de la chaleur toute la journée, et le soir venu, se retrouve avec une grosse quantité d’eau, créant un stress hydrique pour ses racines. En équipant vos arbres d’anneaux d’arrosage, vous lui permettez de « boire » tout au long de la journée. Veillez simplement à choisir la bonne capacité et le diamètre de votre anneau. Par exemple, un anneau de 56 litres permettra à l’arbre de s’hydrater pendant approximativement neuf heures.

Simple et rapide à mettre en place

Cet anneau assure une irrigation uniforme, permettant à l’eau de pénétrer en profondeur dans le sol. Son installation est hyper simple, puisqu’il suffit d’entourer l’arbre avec l’anneau, en laissant accessible le bouchon de remplissage. Une fois installé, il suffit de le remplir d’eau avec un jet d’eau, ou un arrosoir, et bien entendu, avec de l’eau de pluie de préférence, encore plus d’économies. Le seul bémol étant peut-être qu’il est fabriqué en PVC, mais bien d’autres accessoires le sont aussi !

Cela le rend durable et résistant aux UV, vous pouvez le laisser en place plusieurs années, ou le réutiliser pour d’autres arbres. Je me tâte pour mes arbres à papillon, qui ont un peu chaud ces derniers jours, alors si vous avez déjà testé cette technique, vos avis sont les bienvenus. Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

