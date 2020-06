Un décret pour augmenter l’amende jusqu’à 750€ pour le jet de masque, de gants ou de mégots sur la voie publique

Nul besoin d’être expert pour faire un triste constat depuis quelques semaines… L’incivilité de certains fait que les masques et les gants jonchent les trottoirs de nos villes, mais également nos campagnes ! Ils sont partout, négligemment jetés sur la voie publique.

Les associations écologiques et les citoyens lancent un cri d’alarme ! Les masques mettront des décennies à se désintégrer et finiront comme tous les déchets par polluer nos mers et océans… Stop ! Les gants et les masques sont jetables oui, mais dans une poubelle ! D’ailleurs, le gouvernement a décidé de durcir le ton ! Et pour une fois, la répression semble un moyen dissuasif pour stopper cette pollution !

Jusqu’à maintenant jeter un masque, des gants, des lingettes, était passible de 68€ d’amende… Le gouvernement vient de proposer un décret qui porterait l’amende à 135€ ! Et elle sera valable pour les gants, les masques, les mégots, les dépôts sauvages etc… Elle pourrait même aller jusqu’à 750€ si la police décide de transmettre la contravention au tribunal !

L’amende existera donc, encore faudra-t-il prendre le pollueur sur le fait ! Cela ne résoudra donc probablement pas cette nouvelle pollution. Pourtant, il ne semble pas très compliqué de faire preuve de civisme ! Pour les mégots, un petit cendrier de poche suffit à les conserver pour les jeter plus tard… Pour les masques et gants, un petit sac en toile pour les garder en attendant de trouver une poubelle suffit !

Les déchets plastique liés à la crise du covid19 rappellent que si on veut des océans propres, ça commence par des trottoirs propres.

Pour lutter contre les incivilités & la pollution, l’amende pour abandon de déchet sur la voie publique va passer à 135€. https://t.co/mCPRHTly9n — Brune Poirson (@brunepoirson) June 7, 2020

Ces masques potentiellement contaminés représentent un danger pour la planète ! Mais également, pour ceux qui sont obligés de les ramasser. Le manque de civisme de certains nous afflige et il nous semble incompréhensible de devoir légiférer sur de tels actes… Responsabilisons-nous, ce n’est pourtant pas très compliqué !