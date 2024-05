Renco : des briques LEGO en matériaux recyclés pour monter des maisons comme un jeu de construction

Vous connaissez forcément les blocs de LEGO ! Cette marque danoise née en 1932 a donné naissance, par le biais de son inventeur Ole Kirk Christiansen, au jeu qui a amusé des millions d’enfants à travers le monde. LEGO qui provient de « leg godt » en danois, signifie « joue bien », et le terme est parfait, car les adultes s’amusent aussi avec leurs briques empilables. Certains adultes en ont même fait leur matériau de construction, mais pour construire de vraies maisons, en dur. C’est le cas du fabricant Renco, dont le siège est en Floride. Pour construire un immeuble à Palm Springs, haut lieu de la jet-set californienne, et avec la collaboration du studio d’architecture Arquitectonica, le premier immeuble construit à partir du concept des LEGO est sorti de terre. Présentation.

Des blocs de construction innovants et écologiques

Les blocs sont innovants dès leur conception, puisqu’ils sont élaborés à partir de matériaux recyclés composés de fibres de verre, de résine et de pierre. Ce nouveau matériau rend les constructions plus robustes, mais également plus économes en énergie et financièrement plus abordables que les constructions traditionnelles. Renco avance, par ailleurs, le fait que les constructions seraient plus rapidement érigées, permettant une économie en temps, et en main d’œuvre sur les chantiers. Et, ce sont bien des blocs qui s’empilent comme des LEGO pour former une structure complète.

Comme un jeu de construction

Chaque bloc est muni de petits picots semblables à ceux des briques LEGO. Ils s’assemblent donc de la même manière, simplement en les empilant les uns sur les autres. Pour rendre plus aisé les futures constructions, les blocs bénéficient de dimensions standardisées de 20 × 20 × 40 centimètres. Des dimensions pensées pour s’adapter à tous les types de chantiers, facilitant ainsi la planification et l’exécution des projets. De plus, ces blocs sont conçus à partir de matériaux recyclés, avec 40 % de contenu provenant de sources telles que l’industrie de la construction navale, réduisant par conséquent le gaspillage et l’empreinte environnementale. Des bons points à tous étages pour ces blocs innovants !

Des briques qui s’assemblent comme des LEGO

Comme je vous l’ai dit, ils s’empilent comme des briques de LEGO. Cependant, l’assemblage des blocs se fait aussi grâce à un adhésif spécifique, le méthacrylate de méthyle, qui garantit une liaison solide entre les éléments. Cette méthode de construction ne nécessite que des outils et des équipements légers, tels qu’un chariot élévateur, un pistolet à colle alimenté par un petit générateur et un maillet. Toutes ces qualités mises bout à bout font de ce matériau de construction, un matériau écologique et économique. Le premier immeuble résidentiel de Palm Springs, de trois étages, a été construit en huit semaines, par onze ouvriers non qualifiés, preuve de la simplicité d’utilisation.

Quant à la sécurité, les blocs ont passé avec brio plus de 400 tests de sécurité rigoureux. Ils sont donc capables de résister aux ouragans, aux tremblements de terre et aux incendies, et totalement étanches ! L’histoire ne dit pas si les concepteurs de ce matériau de construction ont joué aux LEGO dans leur enfance, mais j’ai tout de même de forts soupçons ! Ce concept vous paraît-il viable ? Aimeriez-vous construire votre maison comme on construit un jouet en LEGO ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .