Comment réduire ses factures d’électricité et son impact environnemental avec des panneaux solaires ?

Alors que le coût des énergies fossiles ne cesse de flamber, nous sommes de plus en plus nombreux à envisager d’utiliser le Soleil pour produire de l’électricité. Cette énergie est gratuite, et, à priori, nous ne devrions pas en manquer dans l’immédiat. L’installation de panneaux solaires s’impose progressivement pour les particuliers comme pour les entreprises ou collectivités. De plus, pour les particuliers soucieux de leur impact environnemental, les panneaux photovoltaïques sont l’alliance parfaite entre écologie et économies. Mais, pourquoi installer des panneaux solaires est une « vraie » bonne idée ? Quels panneaux solaires choisir ? Et, comment déterminer la puissance nécessaire ? On vous explique tout !

Pourquoi est-il judicieux d’installer des panneaux solaires ?

Comme nous vous l’avons dit en introduction, l’installation de panneaux solaires possède de nombreux avantages. Tout d’abord, le Soleil est une énergie renouvelable, gratuite et propre, ce qui diffère du gaz ou de l’électricité qui sont des énergies fossiles, et épuisables. Choisir d’installer des panneaux solaires, c’est choisir une solution qui est écologique, mais qui est aussi économique. En effet, si vous pouvez produire une partie de votre électricité grâce au Soleil, alors votre facture d’électricité ou de gaz, baissera automatiquement. De plus, cela réduit votre dépendance aux énergies fossiles, et vous permet de ne pas subir les fluctuations des coûts de ces dernières. Grâce à une installation complète, vous pourriez même atteindre l’autosuffisance énergétique, et ne plus jamais payer de factures d’électricité. Enfin, en passant au solaire, vous faites un geste pour la planète, et pour la transition énergétique, puisque vous faites le choix d’une énergie propre.

Comment choisir vos panneaux solaires ?

Lorsque vous décidez de passer aux panneaux solaires, il faut pouvoir et savoir distinguer les deux grands types de panneaux existants. Ces types sont appelés panneaux monocristallins, ou panneaux polycristallins, et s’ils produisent tous deux de l’électricité, ils ont différentes caractéristiques, et un coût d’installation différent. Les panneaux monocristallins sont conçus à partir d’un seul et unique cristal, ce qui leur confère un rendement plus élevé. Ils sont généralement plus esthétiques et privilégiés sur les bâtiments publics. Le revers de la médaille étant qu’ils sont aussi habituellement plus couteux que les polycristallins. Comme leur nom l’indique, ces derniers sont conçus à partir de la fusion de fragments de silicium. Ils ont un rendement un peu moins élevé que les monocristallins, mais restent performants, et sont surtout plus abordables financièrement. Ils sont majoritairement les préférés de ceux qui se lancent dans l’installation de panneaux solaires, ou dont le budget est serré.

Quelle puissance choisir pour vos panneaux solaires ?

Lorsque vous envisagez d’installer des panneaux solaires photovoltaïques, la puissance est un facteur essentiel à considérer. Mesurée en watts (W), la puissance détermine la quantité d’électricité que vos panneaux peuvent générer. Cette évaluation nécessite une analyse approfondie de votre consommation quotidienne d’électricité, de la taille de votre toiture et des niveaux d’ensoleillement dans votre région. La première étape consiste à estimer votre consommation énergétique pour déterminer la quantité d’énergie nécessaire pour couvrir une partie significative, voire la totalité, de vos besoins. L’ensoleillement régional est un autre facteur déterminant. Les régions avec un ensoleillement plus intense peuvent opter pour des panneaux de moindre puissance, produisant suffisamment d’énergie même avec une exposition solaire réduite. Pour garantir un choix optimal, consultez des professionnels qui prendront en compte tous les facteurs pertinents, garantissant une installation adaptée à vos besoins et maximisant votre investissement en énergie solaire.