L’invention d’une pompe à chaleur acoustique qui exploite l’énergie du son pour chauffer et refroidir les maisons

Avec le changement climatique qui se fait de plus en plus ressentir ces dernières années, il semble que le basculement vers les énergies renouvelables soit une étape inévitable. On connait les énergies solaires, éoliennes et hydrauliques, mais l’énergie du son constitue maintenant une nouvelle option de substitution à l’énergie fossile. La technologie développée par Equium se sert des ondes acoustiques dans une pompe à chaleur pour assurer un confort thermique écologique, économique et facile d’utilisation.

La thermoacoustique : comment ça marche ?

La thermoacoustique est un phénomène naturel et complexe impliquant à la fois la thermique, l’acoustique et la mécanique des fluides. À l’intérieur des machines d’Equium, le gradient de température ou l’électricité génèrent des ondes acoustiques amplifiées automatiquement. En faisant un travail de compression/détente tel que le fait un piston dans un moteur thermique ou dans une machine à compression, les ondes acoustiques effectuent un pompage de chaleur efficace. L’opération n’implique ni pièce mobile ni gaz réfrigérant. Lors de la compression, les ondes produisent de la chaleur tandis que lors de la détente, elles génèrent du froid.

Les avantages de la PAC acoustique

Dans le secteur du bâtiment, environ la moitié des émissions carbone sont issues du chauffage central et de l’eau chaude sanitaire en France. L’utilisation de la PAC acoustique pourrait contribuer à diminuer ces émissions de façon significative. En effet, elle présente un énorme bénéfice pour l’environnement, puisque le travail compression/détente utilise un gaz neutre qui ne cause pas d’effet de serre et qui ne laisse qu’une faible empreinte carbone. Selon les estimations, l’utilisation de la PAC acoustique pourrait réduire de 80 % le taux de CO2 émis. La technologie a été principalement conçue avec des matériaux totalement recyclables. De plus, il s’agit d’un produit particulièrement économique avec une durabilité de plus de 30 ans, et qui ne nécessite aucune maintenance particulière. Si les pompes à chaleur haute température traditionnelles doivent fonctionner en On/Off lorsqu’il fait plus de 5˚C à l’extérieur, la PAC acoustique, elle, fonctionne à tout moment grâce à une modulation de puissance.

Comparaison avec la pompe à chaleur traditionnelle

La PAC traditionnelle est connue pour son coût plutôt élevé, notamment pour la maintenance. De plus, elle a une durée de vie limitée et présente un problème de cyclage qui peut contribuer à la détérioration du rendement théorique de conversion (COP). L’utilisation de gaz réfrigérants représente un autre point négatif pour la PAC traditionnelle. Non seulement ce gaz est néfaste pour l’environnement, mais il nécessite aussi de louer les services d’un professionnel pour installer la pompe en question. Ce qui pourrait, d’une certaine manière, augmenter le prix de vente du produit. Pour la pompe acoustique, l’installation est plutôt simple et ne requiert pas les services d’un spécialiste. La PAC acoustique présente également les plus faibles coûts de revient en comparaison avec toutes les offres actuelles concernant les PAC haute température traditionnelles et les chaudières. Plus d’informations : equium.fr