Kinsho invente un climatiseur d’extérieur écologique et innovant fonctionnant sans électricité

Selon la NASA, les températures terrestres ont atteint un niveau sans précédent ces huit dernières années. Et il semble que cette situation risque de perdurer si aucune mesure sérieuse n’est prise pour lutter contre le réchauffement climatique. Dans cette optique, Green Kinoko veut s’attaquer au problème en aval en permettant aux gens de se rafraichir rapidement et de manière écologique. La réponse apportée par l’entreprise israélienne repose sur un système baptisé Kinsho, qui se présente comme un dispositif idéal pour les restaurants et les espaces qui accueillent du monde à ciel ouvert. Mais comment fonctionne-t-il ?

Equipé d’un moteur mécanique

Effectivement, l’azote liquide est le secret de ce système de refroidissement ingénieux mis au point par Green Kinoko. L’ensemble consiste en une sorte de tour dans laquelle sont placés des réservoirs contenant ce liquide, dont la température peut descendre à -196° C. Lorsque le système est mis en marche, l’azote liquide se dilate à mesure qu’il se transforme en gaz. La pression générée à l’intérieur entraine un moteur mécanique qui chasse le gaz vers l’extérieur, et ce, à une température avoisinant les -10 °C. Selon les explications de l’entreprise, le système Kinsho est suffisamment efficace pour refroidir rapidement quelques tables d’extérieur.

Non toxique et respectueux de l’environnement

Le concept développé par l’entreprise israélienne est différent de celui d’un système de chauffage de café extérieur traditionnel. Une seule unité du Kinsho est capable de refroidir plusieurs tables, et ce, sans avoir besoin d’électricité. Le système a été conçu pour être le plus écologique possible. Un objectif que Green Kinoko semble avoir atteint. Le Kinsho serait beaucoup plus respectueux de l’environnement qu’un climatiseur classique du fait qu’en plus de ne pas utiliser de l’électricité, il fonctionne avec un gaz déjà présent dans l’air ambiant (78% de l’air que nous respirons étant composé d’azote).

Un coût d’exploitation compétitif ?

La seule contrainte majeure imposée par ce système de refroidissement extérieur hors du commun est le remplacement des réservoirs d’azote, une fois par semaine environ. Là encore, le Kinsho promet un coût d’exploitation raisonnable dans la mesure où l’azote est un sous-produit issu de la production d’oxygène dans les hôpitaux et les centres spécialisés. « Habituellement, le coût de l’azote est d’environ 50 à 60 € par réservoir », a confié Moran Goldberg de Green Kinoko à nos confrères de New Atlas.

A lui d’ajouter : « Bien sûr, il y a une partie logistique de l’équation que nous devons également prendre en compte dans chaque pays, mais cela ne coûtera pas plus cher que les solutions existantes ». La société prévoit de mener différents tests pour évaluer l’efficacité globale de son produit avant d’envisager une commercialisation, laquelle devrait intervenir en 2023.