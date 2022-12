Une batterie lithium-ion géante de 1,2 MW/1,5 MWh pour développer l’énergie marémotrice flottante

Depuis 18 mois environ, Laborelec d’Engie effectue des travaux et des études intensives afin d’installer un dispositif flottant à énergie marémotrice dans un site d’essai qui se trouve dans les Orcades. Dernièrement, l’entreprise a passé une commande finale pour une batterie lithium-ion de 1,2 MW/1,5 MWh, marquant un point culminant du projet. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet FORWARD2030 financé par l’Union européenne et qui a pour objectif de développer un système énergétique multivecteur, progressant ainsi la technologie innovante de l’énergie marémotrice flottante.

Les études préliminaires

Laborelec a mené les travaux de recherches avec le soutien de l’European Marine Energy Center (EMEC) dans le cadre du lot de travail « Energy Management and Array » dirigé par Orbital Marine Power. Plusieurs points ont été étudiés, notamment les dimensions de la batterie par rapport à l’infrastructure électrique. Il en est de même pour le réseau spécifique de l’EMEC, par rapport aux conditions imposées par l’opérateur du réseau ainsi qu’aux conditions extrêmes du site. Notons que ce réseau dépend également des technologies compétitives existantes. Selon la déclaration de Fiona Buckley, experte en énergie éolienne et en hydroélectricité chez Laborelec, le site de l’EMEC qui se trouve dans les Orcades sera utilisé comme un « laboratoire d’essai en environnement réel » lorsque la batterie y sera installée. Cela va permettre entre autres d’approfondir les autres éléments du projet et de répondre aux besoins des futurs grands projets offshores commerciaux.

Le projet d’installation de la turbine inventée par Orbital Marine Power

La turbine à énergie marémotrice flottante inventée par Orbital Marine Power sera installée sur le site d’essai d’EMEC situé au large d’Eday dans les Orcades. Sa mise en place se déroulera jusqu’en 2025 et elle sera intégrée à une installation de production d’hydrogène ainsi qu’à un système de stockage utilisant des batteries se trouvant sur le site même. Une hydrolienne O2 de 2 MW est déjà installée sur le site et lorsque la nouvelle turbine sera déployée à côté d’elle, le réseau d’énergie marémotrice flottante formé sera le plus puissant jamais construit.

Un travail de collaboration

Afin de réduire le coût de la technologie d’Orbital Marine Power, les partenaires d’EMEC prévoient de proposer plusieurs innovations techniques visant à améliorer la puissance nominale et la performance des turbines, ainsi que des solutions d’intégration. De son côté, l’EMEC se chargera d’accueillir la démonstration et de faciliter la production d’hydrogène. Il aura également pour rôle de fournir un programme complet pour le suivi de l’environnement et de développer un système de surveillance de l’environnement en direct et un programme de test.

Il est à noter que plusieurs autres entités participent également au projet, à savoir SKF, l’University College Cork et l’Université d’Édimbourg. Le coût du projet FORWARD2030 s’élève actuellement à 26,7 millions d’euros et le projet a reçu une subvention de 20,5 millions d’euros de la part du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne en 2021.