Hydrolienne : pourquoi l’énergie marémotrice (pratiquement illimitée) est innovante et très importante ?

La France est le premier pays à avoir installé une centrale qui tire son énergie de la force des marées. Inaugurée en 1966, l’usine marémotrice de La Rance, près de Saint-Malo, bénéficie de fortes amplitudes de marées, entre 4 et 13,5 m. Grâce à ses 24 turbines, sa production s’élève jusqu’à 500 GWh par an, ce qui est l’équivalent de la consommation d’une ville de près de 225 000 habitants. Toutefois, en 2011, elle a été devancée par la centrale sud-coréenne du lac de Sihwa. Avec ses 10 turbines, celle-ci est capable de fournir 552.7 GWh d’électricité par an, ce qui en fait la plus puissante centrale marémotrice à ce jour.

Vers une importante transition énergétique

La question est de savoir si cette source suffit à aider chaque pays à assurer son indépendance énergétique face au contexte actuel, et notamment géopolitique. À ce propos, le Dr Danny Coles, chercheur à l’Université de Plymouth et membre du comité directeur du projet INTERREG Tidal Stream Industry Energiser, a publié un article décrivant l’importance de l’énergie marémotrice. Dans celui-ci, l’expert explique que le Royaume-Uni prépare un plan énergétique ambitieux pour atteindre son indépendance et ce, à la suite de la crise de gaz naturel survenue à l’automne 2021. Parmi les solutions envisagées par le gouvernement britannique, il y a l’utilisation de l’énergie marémotrice pour compléter l’éolienne et le photovoltaïque.

Une énergie fiable, prévisible et cyclique

Bien que les énergies solaire et éolienne soient des alternatives durables aux énergies fossiles, leur production peut chuter et varier en fonction des saisons. Ce qui n’est pas le cas, selon le Dr Coles, de l’énergie marémotrice. Cette source présente un caractère constant tout au long de l’année. En effet, sa production est dictée par les mouvements de l’eau, provoqués par l’effet cyclique des forces de gravitation de la Lune et du Soleil. Ces mouvements étant prévisibles, il est donc plus facile de gérer la production pour faire correspondre l’offre à la demande. De plus, une fois mise en place, l’infrastructure permet d’avoir accès à une énergie électrique économiquement abordable.

Quelques points à considérer

Il va sans dire que l’énergie marémotrice est prometteuse. Mais selon le Dr Coles, avant d’envisager l’adoption de cette technologie, les responsables devraient d’abord évaluer le coût et l’impact de la maintenance sur la production. En effet, cette opération inévitable peut non seulement engendrer des temps d’arrêt prolongés, mais aussi des frais élevés en raison de l’emplacement des turbines, lesquelles se trouvent généralement sous l’eau. Il ne faut pas non plus négliger l’impact des installations sur le paysage, ainsi que sur la faune et la flore sous-marine. Mais il est certain que les avantages l’emportent largement sur les inconvénients !