InPipe Energy : l’invention d’une turbine hydroélectrique qui produit de l’électricité à partir des réseaux d’eau

Le microturbinage constitue un moyen efficace de capter l’énergie hydraulique renouvelable générée par les ruisseaux, les rivières et même les canalisations d’eau. En fonction du site d’installation choisi, une microturbine hydroélectrique devrait fonctionner 24 heures sur 24, tout au long de l’année. Sa puissance dépend du débit et de la pression d’eau, ainsi que du type, de la taille et de l’efficacité de la turbine utilisée. D’après EBMUD, les canalisations d’eau potable représentent une potentielle source d’énergie verte assez importante dans le monde, mais qui est encore peu exploitée.

Cette agence publique de distribution d’eau et de services d’assainissement, basée en Californie, affirme que les réseaux d’eau pourraient produire 1,4 GWh d’électricité rien qu’aux États-Unis. Dans son récent projet pilote de production d’énergie propre, il s’est associé à l’entreprise de micro-hydroélectricité InPipe Energy pour intégrer un système de microturbine hydroélectrique dans ses canalisations d’eau municipales. Cette collaboration contribue à réaliser les objectifs d’EBMUD en matière d’énergie et de développement durable. Décryptage.

Un projet pilote pour décarboner le domaine de la distribution d’eau

Deuxième service public de distribution d’eau et d’assainissement de Californie, EBMUD compte environ 1,4 million de clients dans les comtés d’Alameda et de Contra Costa. Depuis 2000, cette agence a diminué de 50 % ses émissions de CO2 en utilisant des énergies renouvelables autoproduites ou achetées et des équipements à faible émission et à haut rendement énergétique. Aujourd’hui, ce projet d’installation de microturbine hydroélectrique expérimentale s’inscrit aussi dans sa démarche de décarbonation. Il est à noter que ce fournisseur d’eau potable californien vise à devenir une entreprise neutre en carbone d’ici à 2030. Grâce à ce projet, il pourra évaluer les aspects économiques et les performances de ce nouveau système de production d’énergie propre.

Les particularités de cette microturbine « InPipe HydroXS »

L’entreprise InPipe Energy, basée à Portland, dans l’État de l’Oregon, déploie pour la première fois sa technologie de turbine hydroélectrique miniature en Californie. Ce système est installé en parallèle avec le régulateur Piedmont d’EBMUD. Il fonctionne de la même façon qu’une vanne de régulation de la pression d’eau dans un système de distribution d’eau potable. Mais en même temps, il produit de l’énergie électrique sans carbone en récupérant la pression excédentaire d’une canalisation d’eau. Dans des conditions optimales, sa capacité de production est estimée à 130 000 kWh d’électricité en un an. Celle-ci pourrait être utilisée sur place pour alimenter les équipements hydrauliques du réseau.

Une technologie de décarbonation efficace

Selon cette société de micro-hydroélectricité, ce système pourrait compenser près de six tonnes d’émissions de dioxyde de carbone. De plus, en régulant la pression d’eau, il contribue à améliorer la rentabilité du réseau et à prolonger la durée de vie de ses infrastructures hydrauliques. Grâce au tableau de bord de gestion du débit et de la pression et de récupération d’énergie d’InPipe, il est possible d’obtenir des informations hydrauliques en temps réel et à tout moment. Ce qui permet à un exploitant de suivre en permanence l’impact de son investissement en termes de production d’énergie durable et renouvelable.

D’après son fabricant, cette microturbine hydroélectrique avancée InPipe HydroXS peut être déployée massivement afin de soutenir les efforts des États et des municipalités pour réduire réellement leurs émissions de CO2. Celle-ci peut être installée dans les systèmes de distribution d’eau potable, les stations de pompage d’eau, les sites de traitement d’eaux usées, les usines industrielles, les usines de dessalement, etc. Il s’agit d’une solution clé en main, standardisée et complète, contrairement aux autres systèmes de micro-hydroélectricité conçus sur mesure, complexes et coûteux. Pour avoir plus d’informations sur cette innovation, rendez-vous sur Inpipeenergy.com. Que pensez-vous de cette invention ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .