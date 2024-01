Bamcore: « une empreinte carbone inferieur à zéro », des panneaux de bois de bambou et d’eucalyptus pour construire des maisons plus écologiques

Face à la croissance importante de la population mondiale, la demande de logements et de locaux professionnels augmente significativement aujourd’hui.

Le secteur de la construction représente à lui seul environ 39 % des émissions annuelles mondiales de carbone brut. Cette prédominance s’explique par la forte dépendance actuelle de la construction à l’égard d’énergies et de matériaux d’origine fossile, explique le site weforum.org. L’industrie de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction s’efforce à répondre à ce constat en trouvant des solutions plus accessibles et surtout plus écologiques. Les professionnels du BTP doivent adopter des techniques de construction plus respectueuses de l’environnement que les méthodes traditionnelles.

Par ailleurs, ils doivent penser au confort des résidents et à la durabilité en privilégiant l’utilisation des matériaux renouvelables et dotés de bonnes performances thermiques. La nouvelle approche de BamCore prend notamment en compte ces différentes exigences. Cette start-up californienne transforme le bois de bambou et d’eucalyptus en panneaux muraux hybrides montés par une petite équipe sur le chantier pour construire un bâtiment écologique.Dans cet article, nous vous convions à en apprendre plus sur ce système d’ossature innovant, baptisé « BamCore Prime Wall ».

Une solution de bâtiment qui allie la nature et la technologie

Basée à Windsor, en Californie du Nord, cette entreprise se tourne vers un mode de construction plus écologique, en s’appuyant sur de nouveaux matériaux et sur des procédés de pointe. Elle utilise du bois de bambou et d’eucalyptus pour fabriquer en usine des panneaux muraux résistants. Il est à souligner que ces deux fibres structurelles naturelles sont parmi les plus résistantes au monde. Elles seraient plus durables que les matériaux utilisés pour la construction d’une maison à ossature en bois classique. De plus, leur assemblage nécessiterait moins de temps (-50 %). En outre, l’entreprise a développé des plateformes numériques basées sur le Cloud afin que toutes les parties prenantes puissent travailler plus efficacement à partir de mêmes modèles 3D.

Les principaux avantages de cette nouvelle technique

Le secteur du bâtiment compte parmi les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre au monde (environ 37 %). Il est crucial de réduire ce chiffre pour réussir la transition écologique et lutter contre le réchauffement climatique. BamCore fait aujourd’hui partie des entreprises qui exploitent des matériaux renouvelables et neutres en carbone pour construire des bâtiments résidentiels et tertiaires de faible hauteur. Grâce à la conception intelligente des panneaux structurels en bois de bambou, le bâti est dépourvu de montants et de poteaux, qui sont parmi les principales sources de ponts thermiques. Cela améliore grandement l’efficacité énergétique d’un bâtiment et minimise les émissions de CO2 liées à la consommation d’énergie.

De plus, ce nouveau système d’ossature préfabriqué peut être personnalisé selon les besoins des clients. Selon son concepteur, il est conforme au code de construction américain jusqu’à cinq étages. Il est évolutif et adaptable à tous les styles architecturaux. En outre, cette approche réduit considérablement le délai de chantier, le besoin de main-d’œuvre qualifiée et les déchets de chantier. Elle permet aux occupants de bâtiment de profiter d’une température confortable toute l’année. En effet, les panneaux structurels en bambou affichent des performances thermiques et acoustiques plus élevées que celles des charpentes en bois traditionnelles. Il convient également de noter que les matériaux en bois séquestrent davantage de carbone.

Une chaîne d’approvisionnement en bois de bambou

Afin de soutenir les projets de construction en bambou, la start-up BamCore a créé la première chaîne d’approvisionnement mondiale en ce type de fibre d’origine durable. Selon elle, le bambou a de multiples atouts, dont sa grande capacité de régénération et de capture du dioxyde de carbone. D’après Kate Chilton, responsable du développement durable dans cette entreprise, la plantation de nouveaux bambous dans les zones tropicales déboisées contribue à y restaurer les sols et les sources d’eau propre. Cette activité améliore aussi l’économie des villages isolés. Plus d’informations : Bamcore.com. Que pensez-vous de ce matériau de construction ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .