« 300 briques par heure », le robot maçon Hadrian X est déployé pour construire 5 000 maisons

Dans le secteur du BTP (Bâtiment et Travaux Publics) les entreprises sont souvent confrontées au temps. Les nouvelles constructions se multiplient dans le monde entier et cela doit aller vite, toujours plus vite. Cependant, le manque d’attrait pour la profession fait que la main-d’œuvre manque cruellement. Mais comment faire pour livrer des chantiers de construction rapidement, sans main-d’œuvre disponible ? La solution s’appelle peut-être Hadrian X, un robot maçon développé par l’entreprise Fastbrick Robotics capable de construire une maison en brique, en moins de 48 h. Découverte.

Hadrian X, qu’est-ce que c’est ?

Ce prodige de l’ingénierie peut édifier une maison entière en moins de 48 h, bousculant ainsi les normes de la construction traditionnelle. Équipé d’un bras robotique de 30 m monté sur un camion, Hadrian X manipule avec une précision exceptionnelle jusqu’à 300 briques par heure grâce à un système de guidage laser sophistiqué et à un plan informatique détaillé. Mais ce n’est pas tout, Hadrian X va bien au-delà de son impressionnante vitesse d’exécution. Ce robot maçon propose une polyvalence exceptionnelle en découpant les briques selon des exigences spécifiques et en intégrant des espaces pour la plomberie, permettant ainsi des conceptions plus personnalisées. Déjà disponible à l’achat aux États-Unis, il est prêt à révolutionner les chantiers de construction à l’échelle mondiale. Fastbrick Robotics a récemment signé un contrat pour la construction de 5 000 maisons au Mexique, marquant un changement monumental dans l’approche de la construction.

Que faut-il savoir de plus sur le robot maçon Hadrian X ?

Hadrian X répond à une autre problématique évoquée dans notre introduction. Ses capacités de construction ne sont plus à démontrer et il sera peut-être l’invention de l’année. Non seulement il permet de réaliser des maisons ou des bâtiments de grandes surfaces en quelques heures seulement, mais il résout aussi le problème de la pénurie de main-d’œuvre. Certains diront qu’il remplace des humains, qu’il laissera sans travail, mais en réalité, c’est une idée reçue puisque cette main-d’œuvre n’existe plus aujourd’hui.

Le secteur du bâtiment n’attire plus, avec sa pénibilité, ses horaires particuliers et des salaires peu attractifs. De plus, le robot Hadrian X s’inscrit dans la lignée des nouvelles méthodes de construction et de la multiplicité des constructions réalisées grâce à des imprimantes 3D. Des maisons individuelles aux immeubles de plusieurs étages, fabriqués en usine ou directement sur site, Hadrian X ouvre la voie à des projets de construction ambitieux à travers le monde entier.

Il entre en service aux États-Unis

Hadrian X, un robot-briqueteur révolutionnaire capable de poser 300 briques par heure, fait ses débuts opérationnels aux États-Unis. La société de technologie robotique, FBR Limited, a officiellement annoncé le succès du premier test en extérieur de cette nouvelle génération de robots à Perth, en Australie occidentale, marquant ainsi une avancée majeure dans le domaine de la construction automatisée. Équipé d’un bras télescopique de 32 m et contrôlé par une tablette, Hadrian X est conçu pour manipuler des blocs allant jusqu’à 600 mm x 400 mm x 300 mm.

Le robot intègre un système de livraison par navette innovant, optimisant la vitesse, la fiabilité et proposant de nouvelles capacités de pose de blocs, comme le démontre une vidéo publiée par FBR. En mai 2023, le robot Hadrian X a établi un record impressionnant en posant près de 300 blocs par heure grâce à des blocs de maçonnerie en ciment de format USA, surpassant ainsi le rendement de son prédécesseur, l’Hadrian 109. Pour plus d’informations : Fbr.com. Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .