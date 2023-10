Hadrian X : le robot (autonome) poseur de brique atteint un nouveau et impressionnant record de vitesse

Une fois les fondations réalisées, la maçonnerie peut commencer sur le chantier. C’est une étape importante qui garantira la solidité et la longévité du bâti. Cette maçonnerie comprend elle-même plusieurs étapes, dont l’élévation des murs du rez-de-chaussée et des étages. Avec la méthode de construction traditionnelle, ces travaux nécessitent l’intervention d’un certain nombre de maçons et l’installation des échafaudages. De plus, le coût et le délai de construction d’une maison constituent souvent des contraintes difficiles à maîtriser. Avec l’aide de ce robot de maçonnerie de nouvelle génération Hadrian X de FBR, l’élévation des murs devient une opération plus simple et plus rapide à mettre en œuvre. Ce système serait en mesure de construire des murs de bâtiment de la taille d’un court de tennis en environ quatre heures. Découverte.

Comment cette technologie de pose de blocs est-elle conçue ?

En 2005, Mark Pivac, inventeur et fondateur de la société FBR, a commencé à mettre au point son poseur de blocs de maçonnerie automatisé. Le premier prototype, baptisé Hadrian, a ainsi vu le jour et des brevets ont été déposés. Des tests ont été effectués dans des conditions réelles afin de démontrer la viabilité de ce projet. En 2016, le robot autonome originel Hadrian 105 est parvenu à monter tout seul une structure entière en parpaing à partir d’un modèle CAO 3D. En 2017, la version Hadrian X, plus élaborée et plus rapide, a été développée. Sa vitesse était déjà impressionnante, puisqu’il lui fallait seulement deux jours, soit vingt fois plus rapide que les ouvriers, pour construire les murs d’une maison standard.

Dès 2018, FBR a déjà reçu une première commande pour la construction automatisée de nombreuses maisons en Arabie Saoudite. Et l’année dernière, cette entreprise a dévoilé la version Hadrian X H01, capable de monter les murs d’une maison en une journée, sans produire des déchets sur les chantiers. Aujourd’hui, en 2023, ce poseur de blocs de maçonnerie automatisé continue de s’améliorer. Son concepteur a déclaré que celui-ci pouvait installer 300 blocs, au format USA, par heure lors des essais et des opérations de calibrage. D’ailleurs, cette cadence pourrait aller jusqu’à 500 blocs par heure, soit 120 m² par heure. La machine peut traiter des blocs de 45 kg (600 x 400 x 300 mm), qui n’existent pas encore sur le marché.

Comment fonctionne ce constructeur de maison robotisé ?

Le robot Hadrian X de nouvelle génération est contrôlé à distance par une tablette. Il suit un modèle CAO 3D pour garantir une pose précise et rapide des parpaings. Les palettes de blocs de maçonnerie doivent être placées à l’arrière du camion. Des machines « dehacker » se chargent de leur déballage et de leur découpage (si nécessaire) à l’aide d’un module de sciage spécial. Notons que cette scie parvient à effectuer des coupes en pignon, en hauteur et en onglets sur des parpaings. Après cette étape, les blocs sont transportés unitairement par des navettes. Une colle de construction spéciale y est appliquée plutôt que du mortier de béton.

Les blocs sont posés en toute sécurité par le bras télescopique de 32 m de long. Selon l’entreprise FBR sur son site web, cette technologie permet d’élever des murs de trois étages depuis le niveau de la rue. Elle peut fonctionner 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, quelles que soient les conditions météorologiques. Outre cela, ce système serait plus fiable que ses prédécesseurs. Il permet de personnaliser, de restaurer et de remplacer des blocs individuels. Plus d’informations : Fbr.com. Que pensez-vous de cette méthode de construction nouvelle génération ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

