Sarcos dévoile un robot autonome (O-AMPP) qui installe les panneaux solaires deux fois plus rapidement !

Les panneaux solaires sont en pleine expansion dans le monde entier. Produire de l’énergie renouvelable devient une nécessité pour la planète, en évitant, au maximum, le recours aux énergies fossiles. Aux États-Unis, le leader de la robotique industrielle Sarcos collabore avec Mortenson, JLG Industries, Array Technologies et Pratt Miller pour développer un système conçu pour améliorer la sécurité et l’efficacité des chantiers de construction de champs solaires. L’idée de ce projet étant de développer un robot autonome, capable d’installer des champs de panneaux solaires. Une invention qui boosterait évidemment les installations et d’organiser l’expansion de la production d’électricité verte. Découverte.

Sarcos Technology and Robotics, c’est qui ?

Cette entreprise américaine est une société technologique de pointe spécialisée dans le développement de systèmes et de solutions robotiques avancés. L’entreprise est connue pour ses travaux novateurs dans le domaine de la robotique, en particulier dans les domaines des exosquelettes, des robots téléopérés et des systèmes robotiques autonomes. Sarcos est également spécialisée dans les systèmes robotiques téléopérés, qui permettent aux opérateurs de contrôler des robots à distance depuis un endroit sûr. Ces robots téléopérés peuvent être utilisés dans des environnements dangereux, tels que les centrales nucléaires, les scénarios d’intervention en cas de catastrophe ou les tâches d’inspection à distance. En outre, Sarcos a réalisé des avancées significatives dans le développement de systèmes robotiques autonomes, capables de fonctionner sans contrôle humain direct. Dans ce dernier domaine, elle vient de terminer un projet pilote qui vise à utiliser un robot autonome pour installer des panneaux photovoltaïques.

Quel est donc ce robot innovant ?

L’invention de Sarcos a déjà effectué plusieurs tests sur le terrain. Le robot autonome se présente comme un gros véhicule disposant d’un bras robotique. Celui-ci est combiné avec un véhicule de livraison, lui aussi autonome. Le projet a été baptisé Outdoor Autonomous Manipulation of Photovoltaic Panels, et financé par le US Department of Energy. L’objectif de ce robot autonome est de tout réduire à une étape seulement, si l’opération d’installation en demande normalement plusieurs.

Selon Sarcos, le robot autonome pourrait permettre de combler le déficit de panneaux solaires aux États-Unis. De plus, ce robot innovant réduirait les risques d’accident pour les humains et améliorerait la production d’électricité. Sarcos espère que son robot sera opérationnel dès 2024 et affirme qu’il réduirait de 40 % le temps dédié par rapport à une ferme solaire traditionnelle. De quoi permettre aux États-Unis d’atteindre 30 % de la production d’électricité dans le pays, d’ici à 2030, comme le souhaite Joe Biden, président des États-Unis.

Quels seraient les avantages d’un tel programme ?

Si le système de robot autonome par Sarcos peut être opérationnel rapidement, il assurerait d’augmenter la production d’électricité verte. Cependant, ce ne sont pas ses seuls bénéfices ! En effet, il permettrait aussi une meilleure rentabilité : l’automatisation des tâches de manipulation des panneaux photovoltaïques peut réduire les coûts de main-d’œuvre et minimiser l’intervention humaine. Ce qui permet de réaliser des économies en termes d’installation, de maintenance et d’exploitation. Il serait aussi une source d’amélioration de la sécurité. Les travaux d’installation de panneaux solaires nécessitent l’utilisation de machines et un travail à grande hauteur reste toujours à risque pour l’humain. Enfin, étant programmés pour être d’une extrême précision, les robots permettraient une optimisation de l’espace et des panneaux solaires posés au millimètre près. Plus d’informations : sarcos.com