CornWall, l’invention d’un matériau de construction 100 % recyclable fabriqué à partir de déchets de maïs

La transition énergétique et le dérèglement climatique incitent les entreprises à inventer de nouveaux matériaux de construction. En effet, nous savons que le béton, traditionnellement utilisé, est l’une des matières les plus polluantes de la planète, depuis son extraction jusqu’à son installation. Dans le paysage urbain émergent des solutions novatrices qui conjuguent esthétisme, durabilité et réutilisation. C’est le cas de CornWall, une matière inventée par deux start-up : StoneCycling et Circular Matters. L’innovation réside dans le fait que ce matériau que l’on traduit par « mur de maïs » est effectivement conçu à partir de résidus de maïs. Découverte.

Les déchets de maïs, une matière première très disponible !

Lors des récoltes de maïs, seuls les grains sont exploités par les agriculteurs. Pour la plupart d’entre eux, la partie « tige » et l’épi sont des déchets qu’ils n’utilisent pas. Et c’est justement dans ces déchets de maïs que CornWall trouve son essence. L’entreprise récupère plus précisément la partie centrale des épis de maïs pour en faire un revêtement mural intérieur avant-gardiste en matière de matériaux durables et à faible impact carbone. Ce nouveau matériau est ensuite utilisable pour un revêtement intérieur des murs ou pour recouvrir des meubles. De plus, il a également la qualité d’être réutilisable.

Comment fabriquent-ils le CornWall ?

Le processus de création de CornWall se déroule dans un atelier protégé à Anvers, en Belgique. Circular Matters utilise un procédé de pressage qui donne naissance à des murs solides et réutilisables. Les noyaux organiques des épis de maïs sont chauffés à environ 150 C, activant ainsi les polymères de la biomasse pour créer des liaisons robustes. De plus, et toujours dans l’objectif de produire un matériau vertueux, l’entreprise utilise de l’électricité produite par des panneaux solaires, pour fabriquer le CornWall. Cette initiative réduit encore l’impact environnemental du produit fini.

Un matériau réutilisable à vie, vraiment ?

Circular Matters et StoneCycling s’engagent à aller encore plus loin dans la démarche écologique en planifiant la mise en place d’un système de recyclage. En effet, dans la mesure où le CornWall est fabriqué à partir de déchets organiques, une fois leur durée de vie atteinte, les panneaux pourront être entièrement transformés en de nouveaux produits. Pour répondre aux besoins de chacun, CornWall propose même plusieurs coloris (huit au total), deux tailles et différentes textures. En termes de durabilité, l’entreprise ne s’arrête pas au recyclage des matières premières puisque le matériau absorbe le dioxyde de carbone lors de sa production, mais surtout, il le stocke également à long terme.

Pourquoi choisir le maïs ?

« Le maïs est la céréale la plus produite dans le monde avec environ 850 millions de tonnes produites sur approximativement 162 millions d’hectares », indique le site Yara.fr. Les épis de maïs, quant à eux, sont considérés comme un déchet sans importance pour les producteurs, ils ne « savent » pas les recycler ni les transformer. Ils sont soit brûlés, soit laissés sur place pour qu’ils se désagrègent. Quel que soit le moyen choisi, ils ne sont pas, ou peu, réutilisés.

En choisissant cette matière première, disponible partout dans le monde, CornWall donne une nouvelle possibilité de valoriser ce déchet et peut-être, pour les agriculteurs, une opportunité d’augmenter leurs revenus en revendant leurs épis de maïs dénués de leurs grains. Pour en savoir plus, rendez-vous sur stonecycling.com. Que pensez-vous de ce nouveau matériau très écologique ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .