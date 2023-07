Le maïs arc-en-ciel : une redécouverte étonnante pour votre jardin

Dans notre culture française, il existe un aliment que nous ne consommons que très peu dans sa forme brute : le maïs. Pourtant, cet aliment, que l’on mange en salade ou en pop-corn, s’avère un atout pour la santé et il peut aussi être un formidable rempart contre le vent ou les insectes. Nous avons pour habitude de voir des champs de maïs qui prennent leurs couleurs jaunes dès la fin de l’été. Et si vous plantiez du maïs dans votre jardin ? Non, pas le classique maïs aux épis jaunes, mais plutôt un maïs fascinant, héritage des tribus incas, qui se pare des couleurs de l’arc-en-ciel. Ce maïs fait partie des semences rares, celles oubliées, qui pourraient redonner un coup de pep’s à votre jardin et épater vos amis. Découvrez la fascinante histoire du maïs arc-en-ciel !

Comment ce maïs a-t-il refait surface à notre époque ?

Loin des tribus incas, le maïs arc-en-ciel a été réintroduit aux États-Unis par un vieil homme de 80 ans, vivant dans l’Oklahoma. Sa connaissance du maïs arc-en-ciel lui vient de ses ancêtres, puisqu’il est lui-même descendant de la tribu des Cherokees. Il a consacré toute sa vie à rechercher des variétés de maïs disparues qu’utilisaient ses ancêtres. En 1994, il rencontre un autre passionné de maïs et ensemble, ils décident de croiser différents maïs pour faire revivre le maïs arc-en-ciel. Ce maïs est unique au monde, avec ses grains colorés qui offrent une symphonie visuelle à quiconque pose les yeux dessus.

Ce maïs recréé par le vieux Cherokee est conservé par l’association nativeseeds.org, aux États-Unis. Il faut remonter aux années 70 pour découvrir qu’Alan Kapuler, un autre chercheur, a contribué au développement de ce maïs. Pour ce faire, il s’est appuyé sur une variété de maïs blanc plat originaire du Pérou appartenant aux Indiens Chokelo. Kapuler s’est aussi servi des variétés anciennes de maïs doux et de maïs amérindiens du sud-ouest des États-Unis, et c’est ainsi qu’il a réussi à donner naissance à une nouvelle version de ce maïs ancestral.

Le maïs arc-en-ciel, qu’est-ce que c’est ?

On l’appelle donc maïs arc-en-ciel et parfois se présente avec des épis de 30 cm de long et ses tiges peuvent atteindre 3 m de hauteur. Non seulement il est comestible, mais il peut former une haie parfaite pour vous isoler des regards indiscrets par exemple. Au goût, il serait très sucré et doux, parfait pour les salades ou en accompagnement d’une viande en sauce. Imaginez un peu la tête de vos invités avec votre maïs coloré qui, pourtant, n’aura rien de chimique ! Envie de le cultiver en France ? Pas de souci, il s’adapte, à priori, à tous les types de sols, à condition que celui soit meuble et que l’apport en eau et en nutriments soit adéquat. Il est un peu gourmand de ce côté-là !

Comment le cultiver ?

Pour obtenir une récolte réussie, il est recommandé de faire germer les graines de maïs en godet, grâce à un terreau de semis fin et drainant, mélangé avec un peu de compost pour enrichir le sol. Lorsque les plants sont suffisamment robustes, ils peuvent être transplantés en pleine terre en veillant à fournir un apport en engrais dans le trou de plantation. Ensuite, il faudra surveiller l’arrosage afin que la terre ne soit jamais trop sèche. Pour lui « donner de l’air », il faudra aussi biner autour des pieds et pailler afin de conserver un bon taux d’humidité. Pour une récolte correcte, chaque pied devra être espacé de 20 cm approximativement. Envie de surprendre vos amis ? Vous trouverez des graines de maïs arc-en-ciel sur Etsy, eBay ou Amazon.

