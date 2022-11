O-Wind : l’invention d’une éolienne omnidirectionnelle à axe unique adaptée aux zones urbaines

Dans un monde où la transition énergétique est plus importante que jamais, toutes les innovations relatives à cette démarche méritent notre attention. C’est le cas de cette éolienne nouvelle génération O-Wind. Le système a été mis au point par deux ingénieurs de l’Université de Lancaster, Nicolas Orellana Olguin et Yasin Noorani. Cette technologie est physiquement différente des éoliennes ordinaires, mais elle se démarque particulièrement dans son principe de fonctionnement. En effet, peu importe la provenance et la direction du vent, l’appareil tournera toujours dans le même sens afin d’optimiser sa production d’énergie. En 2018, ce projet a remporté le lauréat national et international du prix James Dyson.

Une éolienne omnidirectionnelle

Pour fonctionner, une éolienne classique a besoin de vent, mais pas n’importe lequel ! Il faut que celui-ci souffle notamment vers une certaine direction. C’est bien là l’un des plus grands soucis de l’appareil, car il ne parvient pas toujours à s’adapter à toutes les directions du courant d’air. Afin de répondre à ce problème, ces deux ingénieurs issus de l’Université de Lancaster ont développé O-Wind, un appareil dont la turbine s’adapte aux variations de l’air. Ainsi, la structure est en mesure d’exploiter pleinement la force éolienne dans le but de fournir une électricité propre et suffisante. La machine se montre efficace même dans les zones où les vents sont chaotiques. Avant d’être O-Wind, l’appareil conçu par ces ingénieurs était d’abord un rover éolien inspiré des cerfs-volants alvéolaires. Cette machine initialement élaborée pouvait se déplacer dans une seule direction et parcourait une distance rectiligne de 7 km lors du test, qu’importait la direction du vent. Ensuite, les deux scientifiques retravaillaient le dispositif pour qu’il devienne une éolienne omnidirectionnelle, désormais rebaptisé O-Wind.

Comment fonctionne O-Wind ?

L’appareil est d’une forme sphérique, ou plus précisément polyédrique, muni d’un seul axe de rotation. Il est doté d’évents de part et d’autre de son corps. Ce sont des sortes de trous d’aération pourvus d’entrées et de sorties de différentes tailles. Cette conception vise à mettre en pratique le principe de Bernoulli, enclenchant ainsi les mouvements de la turbine. La disposition des évents sur l’appareil permet d’accueillir le vent, peu importe sa direction dans les plans vertical et horizontal. Par conséquent, l’éolienne continuera de tourner dans le même sens. Le reste du parcours de production d’énergie reste principalement le même que celui d’une éolienne classique. Les mouvements rotatifs de la turbine alimentent un générateur qui produit ensuite du courant.

Un appareil pour une utilisation urbaine

Ce n’est pas dans toutes les villes que l’on peut tirer parti de la force du vent dans l’optique de générer de l’électricité. Cependant, les concepteurs d’O-Wind ont déployé leurs expertises pour aller à l’encontre de cette réalité. Leur machine révolutionnaire est conçue dans le but de pouvoir s’adapter en milieu urbain, particulièrement dans les espaces exigus. Ceux qui vivent en appartement peuvent simplement placer l’éolienne à l’extérieur de leur fenêtre ou sur leur balcon pour profiter d’une énergie verte optimale. Plus d’informations : Nicolas Orellana Olguin (Linkedin)