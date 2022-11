Héliblue, l’invention d’une éolienne domestique innovante à 6 pales et à pas variable

Avec la crise de l’énergie actuelle, beaucoup de particuliers se tournent vers les sources d’énergie renouvelables pour alléger la facture d’électricité mensuelle. Parmi les stratégies utilisées, il y a l’utilisation des éoliennes domestiques. Toutefois, ces dernières peuvent parfois générer moins d’énergie que prévu, ce qui n’est pas commode pour le consommateur. L’ingénieur français Christophe Martinez a eu l’idée de développer un nouveau type d’éolienne plus efficace que ce qui existe déjà sur le marché. Il a appelé son produit Héliblue, et celui-ci se distingue par le fait qu’il ne possède pas trois pales, mais six.

Les caractéristiques de l’Héliblue

L’Héliblue, avec ses six pales, est destinée à ceux qui veulent réduire le montant de leur facture d’électricité en produisant de l’énergie à domicile. Ses dimensions sont semblables à celles des éoliennes classiques puisqu’elle mesure 11 mètres de haut et possède un diamètre de 4,3 mètres. Selon les explications, la présence des six pales permet à l’appareil de générer un rendement supérieur à celui des éoliennes à trois pales. La surface de prise de vent de l’Héliblue est plus importante, la raison pour laquelle sa puissance est 60 % plus élevée que celle des éoliennes standards. La création de Christophe Martinez possède une autre particularité, elle utilise la technologie du pas variable pour la régulation. On utilise généralement ce système pour limiter le régime de rotation des grandes éoliennes industrielles lorsqu’elles atteignent leur puissance maximale. Cela rend ces éoliennes plus silencieuses, efficaces et précises. Sur les éoliennes de petite taille, l’utilisation du système élimine les contraintes mécaniques et les turbulences aérodynamiques.

L’origine de sa création

Christophe Martinez est un dessinateur industriel de formation. En 2005, il a créé sa société Clarys, dans le domaine de la conception de cheminées contemporaines en acier. L’entreprise de Martinez n’a cessé de se développer et elle possède actuellement deux lieux d’exposition dans le Vaucluse, et une petite usine de fabrication industrielle. Pour ce qui est de l’invention de l’Héliblue, Martinez raconte qu’un jour, son voisin a installé une éolienne domestique. L’ingénieur a alors été intrigué par les caractéristiques de l’appareil, qui étaient loin d’être parfaites. L’éolienne était en effet bruyante, pas très esthétique, et générait moins d’énergie que prévu. En juillet 2014, il a ainsi décidé de se documenter sur le sujet et de concevoir lui-même sur son ordinateur une éolienne de meilleure qualité. Ainsi est née l’Héliblue. Après avoir terminé la conception virtuelle, Martinez a commencé à assembler l’Héliblue avec des pièces qu’il a achetées ou faites fabriquer. En avril 2015, le produit est mis en vente et les résultats sont satisfaisants. Le système de régulation par pas variable fonctionne bien, et la quantité d’énergie produite est 60 % supérieure.

Les différentes récompenses remportées

Avec d’aussi bonnes performances, il n’a pas fallu attendre longtemps pour que l’Héliblue obtienne une récompense. En 2015, l’invention est brevetée et présentée au Concours Lépine Européen. Elle arrive alors à la première place de ce prestigieux concours. La même année, l’Héliblue gagne également le 1er Prix du Concours Inventech, le Prix de l’Environnement, la Médaille d’Or et le Prix Spécial de l’INPI. En 2016, le succès continu puisque l’Héliblue remporte le Grand Prix du Concours Lépine, le Prix du Premier Ministre, un Vase de Sèvres et la Médaille d’Or. Plus d’informations : heliblue.fr