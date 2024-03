Un étonnant tutoriel pour construire une éolienne domestique avec un ventilateur de plafond

En autoproduisant une partie de vos besoins en électricité, vous pourriez réduire vos factures d’énergie et votre impact carbone. Pour cela, vous pouvez installer un nouveau système de panneaux solaires ou d’éoliennes dans votre maison. Cependant, si votre budget ne vous permet pas de vous y investir pour le moment, vous pouvez construire vous-même un simple système de production d’énergie renouvelable à partir de matériaux recyclés à faible coût. Vous pourrez notamment vous inspirer de ce projet de construction d’éolienne domestique, partagé par Kurtscottage sur sa chaîne YouTube. Les matériaux nécessaires sont les pales d’un ventilateur de plafond, une tour de télévision, une chaise de bureau, un transformateur de four à micro-ondes et diverses autres pièces électriques. Découvrez ci-après les étapes à suivre pour fabriquer une éolienne.

Commencez par construire le générateur éolien

Le youtubeur propose de récupérer et de réutiliser les pales d’un vieux ventilateur de plafond pour monter l’hélice. Il est possible de renforcer ces pales avec de la fibre de verre et du bois. Fixez-les ensuite au moyeu, puis à l’arbre lent fabriqué à partir d’un morceau de tuyau. Ce bricoleur suggère d’optimiser la structure du générateur éolien en y ajoutant un cadre de chaise de bureau. Ce dernier doit être fixé solidement au mât et au poteau de l’éolienne, mais il peut bouger librement selon la direction du vent. Il est ensuite soudé à une vieille tour de télévision pour obtenir une structure de base stable et solide pour l’éolienne.

Ajoutez des aimants et un transformateur de four à votre installation

Afin d’améliorer la fonctionnalité de l’éolienne, fixez six aimants au dos de la turbine. Tout d’abord, vous devez y souder une pièce de tôle ronde qui sert de support à ces aimants. Placez ces derniers à intervalles égaux sur la tôle, alignez-les dans la direction nord-sud le long de leurs pôles respectifs. Collez-les au support à l’aide d’une résine époxy à deux composants. Ensuite, découpez le cadre d’un vieux transformateur de four à micro-ondes pour faire apparaître son noyau. Soudez-le derrière l’hélice. Lors du fonctionnement de l’éolienne, ces aimants tournent autour du noyau du transformateur, provoquant une induction électromagnétique qui génère du courant électrique.

Convertissez le courant alternatif en courant continu

Le youtubeur Kurtscottage a connecté une diode de redressement à la sortie du transformateur pour convertir le courant alternatif généré en courant continu. En outre, vous pouvez vous servir des condensateurs qui permettent de lisser la tension et de fournir un courant continu régulier. Ce bricoleur a également placé une diode au niveau de la batterie afin d’éviter le retour du courant électrique vers le générateur éolien.

Ajoutez un moteur de tondeuse à gazon au système

Incorporez un vieux moteur de tondeuse à gazon de 120 volts CC dans votre installation éolienne pour améliorer sa puissance. Ce type de moteur contient de nombreux aimants situés près de l’armature. Cela permet de créer une induction électrique plus importante générant environ 100 W d’énergie supplémentaire, explique ce youtubeur. Il convient de noter que les moteurs de tondeuse à gazon sont souvent peu durables et doivent donc être remplacés après quelques années d’utilisation. Néanmoins, dans ce projet, ce composant est utile pour augmenter la production d’énergie renouvelable de ce système de façon rentable.

En bref, ce genre de projet pourrait favoriser l’utilisation des énergies propres et le recyclage des déchets de composants électriques. Ainsi, il pourrait contribuer à préserver l’environnement, à lutter contre le changement climatique et à réduire les dépenses en énergie d’un foyer. Si vous voulez obtenir plus d’informations sur ce tutoriel, allez sur Kurtscottage (YouTube). Que pensez-vous de ce système éolien à faire soi-même ? Je vous invite à me donner votre avis, vos remarques ou remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .