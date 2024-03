Un YouTubeur partage un tutoriel étonnant pour créer un générateur d’énergie électrique avec un simple vélo

En octobre 2021, le gouvernement français a mis en place un bouclier tarifaire, afin de contenir l’augmentation du prix de l’électricité. Toutefois, malgré cette mesure, des hausses plus ou moins importantes ont été enregistrées à de nombreuses reprises, durant les années qui ont suivi son application. Selon des chiffres publiés sur le site du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique le 1ᵉʳ février 2024, les tarifs heures pleines et heures creuses ont augmenté de 9,8 % et ceux de base, de 8,6 %. Pour limiter votre dépendance au réseau public de distribution et réduire vos dépenses, vous pouvez installer des panneaux photovoltaïques ou produire de l’électricité grâce à l’énergie mécanique. Si cette dernière solution n’est pas assez efficace pour alimenter les gros appareils électriques de votre logement, elle permet d’alimenter néanmoins de tout petits dispositifs et gadgets (vélo, petit ventilateur, bouilloire, etc.), avec un vélo et un alternateur. Le tutoriel du YouTubeur Systemic Creative est ludique et cela peut dépanner en cas d’urgence.

Les matériels nécessaires pour transformer l’énergie mécanique en électricité

Pour générer de l’énergie électrique grâce à l’énergie mécanique, vous avez besoin d’un vélo, d’un panneau de bois MDF, d’une courroie d’entraînement, d’une batterie de 12 V et d’un alternateur de voiture. Vous devez également prévoir des câbles électriques, des connecteurs, un tournevis, un ruban isolant et un multimètre. Il faut savoir que les dimensions du panneau de bois MDF doivent être suffisamment conséquentes pour pouvoir accueillir le vélo, ainsi que les autres éléments du dispositif tels que la batterie ou l’alternateur. Ce dernier a pour rôle de transformer l’énergie mécanique générée par le pédalage en électricité.

L’installation du vélo et de l’alternateur sur le panneau de bois

Après avoir réuni tous les matériaux nécessaires, vous pouvez procéder au montage du vélo et de l’alternateur sur le panneau de bois. Avant de fixer le vélo, il est tout d’abord nécessaire d’enlever son pneu arrière, pour laisser uniquement la jante. Vous devez prévoir un support permettant de compenser la différence de hauteur entre l’avant et l’arrière de la bicyclette. Il doit être connecté au moyeu de la roue arrière et être fixé solidement sur le panneau de bois. À l’instar du vélo, il faut monter l’alternateur sur un support pour qu’il puisse être fixé efficacement sur la plaque de bois. Ceci fait, son emplacement doit être étudié afin que sa poulie soit parfaitement alignée sur la jante de la bicyclette, avant de le visser sur le panneau.

La mise en place de la courroie et la configuration de l’alternateur

L’étape suivante consiste à installer la courroie. Sa largeur doit correspondre à celle de la jante et à la poulie du générateur électrique. Vous devez également vous assurer qu’elle soit suffisamment longue pour pouvoir être enroulée autour de ces deux éléments, avant de procéder à sa pose et de passer à la configuration de l’alternateur. Durant cette étape, vous devez correctement brancher trois fils spécifiques. Le fil permet d’alimenter les appareils reliés au générateur, tandis que celui de détection est connecté à la batterie. Le fil d’allumage de bobine de champ, quant à lui, a pour rôle de fournir une certaine tension au générateur afin de pouvoir créer un champ magnétique et produire de l’électricité, grâce à la rotation de son arbre. Outre ces trois fils, vous devez relier la sortie négative de l’alternateur à la borne négative de la batterie et sa sortie positive, à la borne positive de celle-ci pour qu’il puisse la recharger. Pour information, il est conseillé de connecter le fil d’allumage à un interrupteur pour pouvoir mettre en route et éteindre facilement la bobine de champ.

La connexion de la batterie à une prise

Le câblage terminé, vous pouvez connecter une prise allume-cigare, voire un boîtier comprenant des prises USB et des prises électriques classiques, aux bornes de la batterie de 12 V. Lorsque l’alternateur ne fonctionne pas, les appareils branchés au dispositif utilisent le courant stocké dans l’accumulateur. En revanche, dès que vous commencez à pédaler, le générateur électrique se charge de l’alimentation de vos appareils, tout en rechargeant la batterie. À noter qu’un alternateur est équipé d’un système de redressement lui permettant de produire un courant continu. Au cas où vous souhaiteriez brancher des dispositifs fonctionnant au courant alternatif, vous devez installer un onduleur, explique l’inventeur. Plus d’informations dans la vidéo du Youtubeur. Que pensez-vous de ce tutoriel ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .