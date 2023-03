Nul besoin d’être un scientifique chevronné pour savoir que l’on peut produire de la lumière grâce à la force musculaire… Ce principe est évidemment celui de la dynamo d’un vélo qui éclaire le phare grâce à la force générée par celui qui pédale. Lorsque l’on subit une coupure d’électricité ou que la connexion internet rame, nous disons souvent pédaler pour que cela revienne ou s’accélère ! À l’heure où il faut « penser » électricité verte, énergie solaire, éolienne ou hydrolienne, pourquoi ne pas penser à générer de l’électricité par la force de nos quadriceps et de nos jambiers ? Pédaler pour s’éclairer et faire un geste pour l’environnement, est-ce vraiment possible ?

Pédaler pour produire de l’énergie ne date pas d’hier

Les énergies renouvelables pour produire de l’électricité sont au cœur de toutes les recherches. Cependant, un problème reste insoluble : les installations mises en place pour produire de l’énergie propre occasionnent des émissions de gaz à effets de serre, lors de leur conception. Découvrir des moyens de générer de l’électricité autrement devient donc un enjeu majeur pour la planète. En 2016, nous vous avions déjà expliqué comment Manoj Bhargava imaginait la production d’électricité du futur, notamment dans les pays qui sont dépourvus de réseau. L’homme avait inventé un vélo qui permettait, en une heure de pédalage, d’obtenir 24 h d’électricité totalement gratuite. Il promettait de joindre le « très » utile, à l’agréable, mais est-ce trop beau pour être vrai ?

Comment produit-on de l’électricité en pédalant ?

La fameuse dynamo est actionnée par le pédalage. Dans les faits, lorsque vous pédalez, l’énergie musculaire déployée fait tourner un volant-moteur qui, à son tour, actionnera un moteur chargeant une batterie. Si l’on transpose cette dynamo dans une habitation, la force musculaire pourrait permettre entièrement d’allumer les ampoules LED ou de recharger des Smartphones et des tablettes. Un vélo pour générer de l’électricité serait ainsi une excellente solution pour les pays émergents même si cela ne permettrait pas de cuisiner ni d’obtenir du chauffage, à moins d’être un Laurent Fignon qui s’ignore, mais c’est un autre débat !

Retour sur l’invention de Manoj Bhargava

L’invention de l’homme d’affaires indo-américain s’appelle Hans Free Electric™, elle était même commercialisée jusqu’en 2020, puis aucune nouvelle depuis cela. Elle assurait donc de produire de l’électricité grâce à la pratique du vélo. Imaginez simplement votre satisfaction de dire à votre adolescent que s’il veut jouer sur sa PS5, il va lui falloir pédaler une heure pour qu’elle s’allume ! Ce qui, par la même occasion, serait une belle prise de conscience sur l’importance des changements climatiques qui s’annoncent. L’idée de Barghava, homme d’affaires de renom pour sa philanthropie, aimerait surtout que son vélo générateur d’électricité puisse permettre à plus de la moitié de la population mondiale d’avoir un accès facile et gratuit à l’électricité.

En pédalant deux à trois heures par jour, les populations touchées par la pauvreté et le non-accès à l’électricité pourraient s’éclairer et accéder à Internet. Cela leur offrirait de nouvelles opportunités si l’on prend à la lettre les promesses de l’inventeur. Un seul vélo Hans Free Electric™ pourrait, par exemple, permettre à un village entier d’être autonome, si les villageois venaient y pédaler à tour de rôle.

Et dans les pays où il suffit d’appuyer sur un interrupteur pour allumer la lumière, le vélo générateur aurait pu être un formidable outil pour réduire les coûts d’un foyer et réduire leur empreinte énergétique. Belle invention ou trop beau pour être vrai ? On vous laisse juger de la véracité de cette invention ?