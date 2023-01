eKinekt BD3 : Acer invente un « vélo bureau » innovant qui produit de l’électricité quand vous pédalez

Lorsque votre connexion rame, ne vous est-il jamais arrivé de dire qu’il vous fallait pédaler ? Dans quelques mois, vous pourriez bien devoir pédaler pour recharger votre Smartphone ou votre ordinateur portable. Acer vient de dévoiler un vélo-bureau intelligent baptisé eKinekt BD3 qui va utiliser l’énergie cinétique pour recharger vos appareils. Une invention qui se destine probablement à ceux qui font du télétravail. En extrapolant un peu, on peut aussi se dire que cela encouragerait les plus jeunes à pratiquer le vélo s’ils veulent une batterie pleine sur leur Smartphone ! Allier le sport et le travail tout en restant chez soi, c’est l’étonnant concept de ce vélo-bureau pensé par Acer.

Comment fonctionne l’eKinekt BD3 ?

Le principe de ce vélo-bureau est assez simple à comprendre puisqu’il va convertir l’énergie cinétique générée par le pédalage en charge électrique. Présenté lors du dernier CES de Las Vegas, Acer explique que tout le monde sait qu’il est important de pratiquer une activité physique quotidienne, mais que rares sont ceux qui le font vraiment. Sous son air insolite, le vélo-bureau pourrait être une invention d’une réelle utilité. Grâce à lui, vous allez donc pouvoir recharger vos appareils en pédalant, tranquillement installés chez vous.

Une innovation présentée au CES 2023

Le vélo-bureau d’Acer est en réalité un produit unique en son genre, combinant un vélo de fitness à un dispositif qui produit de l’énergie pour recharger vos appareils. Évidemment, pour avoir une batterie rechargée à 100 %, il faudra pédaler plus longtemps. Acer indique qu’une heure de pédalage constant à 60 RPM sur l’eKinekt permet de générer 75 W d’énergie. Le vélo intelligent se dote également d’autres fonctions intelligentes et connectées via un écran LCD. Ce dernier permet à l’utilisateur de suivre ses progrès en lui indiquant la distance parcourue en temps réel, les calories brûlées, la vitesse ainsi que la puissance générée par le pédalage.

Il est possible de recharger trois appareils simultanément sur les ports USB. Par ailleurs, il dispose d’un porte-boisson et d’un crochet pour accrocher un sac par exemple. « Pour un suivi plus précis, les utilisateurs peuvent saisir des informations personnelles telles que la taille, le poids, le sexe et l’âge sur le profil de leur application. L’application enregistre par ailleurs l’historique des séances d’entraînement afin que les utilisateurs puissent suivre leurs progrès et comparer leurs résultats au fil du temps », explique Acer au sujet de son nouveau produit.

Deux modes disponibles pour l’eKinekt

Ce vélo bureau d’appartement intelligent permet de choisir entre le mode travail et le mode sport. En mode travail, le bureau se trouve plus proche de la chaise, vous permettant de travailler en pédalant. En mode sport, le bureau est plus éloigné de la chaise, vous offrant un cadre d’entraînement classique comme le feriez un vélo de fitness. Acer commercialisera l’eKinekt BD 3 dès le mois d’avril à Taïwan au prix de 29 000 NTD, puis en Europe (999 €) et en Amérique du Nord (999 $ environ) dès le mois de juin 2023. Cela vous promet une rentrée à la fois sportive et productive, non ? Plus d’informations : Acer