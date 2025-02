Unicy : l’invention d’une transmission par cardan pour dire adieu à la chaine de vélo

Imaginez un monde dans lequel votre vélo ne grince plus, où la chaîne ne s’encrasse pas et où l’entretien devient un lointain souvenir. Un rêve ? Pour ma part, en tout cas, ce serait un rêve. En effet, les chaînes qui claquent et les mains dans le cambouis pour la remettre en place : très peu pour moi ! Ceci pourrait bien devenir une réalité que trois passionnés bretons veulent concrétiser avec Unicy. Cette start-up dépoussière une technologie oubliée : la transmission par cardan dite transmission acatène. Le but ? Proposer une alternative locale, robuste et durable aux transmissions classiques, souvent dépendantes de fournisseurs asiatiques. Allez, enfourchez votre vélo, je vous embarque à la découverte de cette innovation made in France et plus précisément made in Bretagne !

Une idée d’invention qui reprend le principe des vélos d’antan

Tout commence en 2020, en pleine crise sanitaire. Le monde du vélo est en ébullition : explosion de la demande, délais de livraison interminables, composants introuvables. Shimano et d’autres fournisseurs asiatiques peinent à suivre. On se rend alors compte de notre grande dépendance à l’importation, et à l’Asie. C’est dans ce contexte que Johan Daniel, alors employé dans un magasin de cycles, observe la galère des cyclistes à obtenir des pièces détachées. Avec ses acolytes, Léonard Dabin (issu de l’industrie aéronautique) et Jean-Marie le Corre (spécialiste automobile), il décide de réagir. Leur objectif : concevoir une transmission fabriquée en France, performante et adaptée aux usages modernes. Et si la solution était sous nos yeux depuis plus d’un siècle ? Le cardan, utilisé sur les vélos du début du XXe siècle, pourrait bien être la réponse. Voici comment naît Unicy, un concept évidemment breveté !

Unicy, un pédalier avec un arbre de transmission

Unicy, c’est avant tout une transmission acatène, c’est-à-dire sans chaîne, qui fonctionne à l’aide d’un arbre de transmission et d’un système d’engrenages. Mais, attention, il ne s’agit pas d’une simple copie du passé : l’équipe a repensé le concept pour l’adapter aux nouvelles exigences du cyclisme. Le point fort ? Une conception qui ne nécessite pas de cadre spécial. Contrairement à d’autres tentatives, Unicy se fixe sur des points de montage standards, notamment au niveau du boîtier de pédalier. Ainsi, les fabricants de vélos n’ont pas besoin de revoir complètement leur design. Autre innovation clé : un nouveau système d’engrenages breveté. Conçu pour maximiser la surface de contact entre les dents, il améliore le rendement et réduit l’usure. Fini le cardan d’antan au rendement décevant.

Fonctionnement et prix de Unicy

Le principe est simple : quand vous pédalez, l’énergie est transmise à un premier engrenage situé dans le boîtier de pédalier. Cet engrenage fait tourner un arbre de transmission qui, à son tour, actionne un second engrenage au niveau de la roue arrière. L’absence de chaîne signifie moins d’entretiens, pas de graissage régulier, un vélo plus propre, et accessoirement des mains dénuées de cambouis. Côté compatibilité, Unicy fonctionne avec des moyeux à vitesses intégrées, type Shimano Nexus. Parfait pour les vélos de ville, les cargos ou encore les VAE.

Et le prix dans tout ça ? Unicy vise un tarif compétitif, proche des transmissions haut de gamme à courroie. Encore en phase de pré-industrialisation, l’entreprise espère proposer son kit de 300 à 500 €. Pour en savoir plus sur cette invention, rendez-vous sur le site officiel : unicy.fr. Mais, alors, seriez-vous prêts à troquer votre chaîne contre un cardan ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .