Caravélo, une mini caravane électrique qui transforme le vélo en maison roulante

Quand on pense caravane, on imagine souvent une imposante remorque accrochée à une voiture, des vacances en famille au bord de la mer et des paysages qui défilent par la fenêtre. On pense aussi à l’été, le soleil et, en ces temps plutôt frisquets, cela nous remonte le moral ! Un ébéniste passionné originaire de Sernay (55), Jacky Deremetz s’est lancé le pari audacieux de fabriquer des mini caravanes électriques pour vélos. Avec Caravelo, il révolutionne les road trips à vélo et offre à ses adeptes, la possibilité de disposer d’un abri léger et confortable. Allez, je vous embarque pour une balade un peu spéciale afin de redécouvrir ce concept que nous avions présenté dans cet article.

Caravelo : l’histoire d’un rêve d’ébéniste devenu réalité

Tout commence grâce à Jacky Deremetz, un ébéniste français passionné de cyclisme et de liberté. Lassé par les contraintes des voyages traditionnels en voiture et désireux de concevoir un mode de voyage plus écologique, il imagine une caravane légère et électrique, adaptée aux cyclistes. Légère, elle se devait de l’être, car chaque gramme compte et influe sur les efforts à fournir. Le résultat s’appelle la Caravelo, une mini-caravane ultra-légère, pesant approximativement 50 kg. Et, pour rendre l’expérience agréable, elle s’équipe d’une petite assistance électrique pour faciliter les montées et les longs trajets. Grâce à une batterie intégrée, cette caravane ne devient pas un poids mort, mais plutôt un compagnon de route discret et malin. Une fois déployée, elle se transforme en un petit cocon pour une personne, avec un couchage confortable, des espaces de rangement ingénieux et parfois même un petit coin cuisine. Je la trouve absolument ravissante la Caravelo !

Le confort nomade et écologique : une expérience unique

Cet été, j’ai croisé une famille qui découvrait l’Aude à vélo, tous chargés comme des mulets, avec sac de couchage, tente, etc. Certes, tout était minutieusement rangé, et le poids équilibré, néanmoins cela semblait très lourd à porter ! Dans la Caravelo, vous pouvez tout y ranger, mais surtout ne pas avoir à chercher un hébergement pour la nuit, ou pour une sieste lors d’une étape. Et, que dire lorsque la pluie s’invite au voyage ! À l’intérieur, tout est pensé pour que la détente soit au rendez-vous. En effet, on trouve un couchage confortable, une petite table escamotable, et même un système d’éclairage LED alimenté par la batterie intégrée.

Avec la Caravelo, vous êtes autonome, et c’est probablement l’un de ses plus grands atouts. On peut s’arrêter où bon nous semble, déployer la mini-caravane, et profiter d’une vue imprenable sur la nature environnante. Et, le confort réside aussi dans son autre point fort : l’assistance électrique intégrée. Parce que avancer avec une caravane au bout du vélo, même légère, cela peut vite devenir compliqué sur une montée ardue. Heureusement, la Caravelo est équipée d’une motorisation discrète, mais efficace, pour soulager le cycliste. Moins d’efforts, plus de plaisir !

Un pari audacieux… et prometteur !

Mais, alors, est-ce que la Caravelo est une solution parfaite pour tous les cyclistes ? Comme tout concept innovant, elle a ses petits défis. Son prix, d'abord, reste un investissement important (à partir de 3 600 € environ). Ensuite, même si elle est légère et assistée, elle reste une charge supplémentaire. Pour les cyclistes occasionnels ou ceux qui roulent sur des terrains escarpés, cela demande un certain entraînement.