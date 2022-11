L’invention d’un radiateur qui consomme 34% d’électricité de moins en stockant l’électricité dans sa batterie

La chasse aux économies d’énergie est ouverte depuis quelques mois déjà, puisque l’on sait que l’on risque des coupures en fonction de la consommation réelle des Français. Nous savons aussi que nous devrons économiser si nous ne voulons pas voir nos factures d’électricité exploser. Pour tenter de nous aider à économiser sur notre chauffage électrique, un jeune Grenoblois, Raphaël Meyer, invente un radiateur intelligent baptisé Lancey. Les radiateurs électriques très énergivores, que l’on appelle aussi grille-pain, ont du mouron à se faire, ils pourraient être remplacés par un radiateur ingénieux qui stocke la chaleur sur les heures creuses et la redistribue sur les heures pleines. Présentation.

Quelle est cette invention ?

LANCEY Energy Storage, acteur de la transition énergétique, présente son invention comme « le seul système qui optimise l’autoconsommation photovoltaïque pour réduire la facture d’électricité ». Une batterie de stockage, intégrée au radiateur électrique intelligent, vous permet d’améliorer votre confort thermique en divisant votre consommation par deux ! Il faut savoir que le chauffage électrique représente 1/3 de la facture de ceux qui se chauffent avec ce système, soit environ 1 700€ contre 1 400 pour le gaz et 800 pour le bois. Le chauffage électrique reste donc toujours le plus couteux, et ce, malgré les fortes augmentations du bois ou du fioul.

Comment fonctionne le système Lancey Easy Storage ?

Raphaël Meyer est un ingénieur de 29 ans, spécialiste du stockage de l’électricité. Il a eu l’ingénieuse idée d’incorporer une batterie lithium au cœur même d’un radiateur. Le système fonctionne donc simplement puisque la batterie va stocker de la chaleur pendant les heures creuses, donc là où les tarifs de l’électricité sont plus bas, puis la redistribuer aux heures pleines. Le système a fait l’objet de sept brevets déposés et permet une grande flexibilité dans sa gestion de consommation. Et, comme il est intelligent, il se contrôle évidemment via une application dédiée.

Les autres avantages du système…

On vous l’a dit, le radiateur Lancey est intelligent et ce n’est pas uniquement parce qu’il consomme de l’électricité aux heures creuses. Il est aussi capable de détecter votre présence dans la pièce, et ainsi de se déclencher, et à l’inverse, de se couper si une fenêtre était ouverte ! En réalité, il renferme un double chauffage à convection par rayonnement, ce qui lui permet d’offrir une chaleur agréable et douce, qui ne brasse pas de poussière, et évite l’asséchement de l’air que provoquent les radiateurs traditionnels.

Le nom de Lancey ne lui a pas été donné par hasard, c’est une partie du nom du village de La Combe-de-Lancey près de Grenoble. Ce village est le premier à avoir reçu, à la fin du XIXᵉ siècle, un barrage hydraulique inventé par Aristide Bergès… Le premier village de France à avoir utilisé de l’énergie électrique renouvelable donc ! Au lancement de l’invention, les radiateurs Lancey n’étaient disponibles que pour les bailleurs sociaux qui avaient 30 millions de radiateurs grille-pains à remplacer. Aujourd’hui, il est possible de s’équiper comme particulier, mais aucun prix n’est communiqué sur le site internet. Si le projet vous intéresse, vous pouvez contacter l’entreprise via le site Lancey.fr.