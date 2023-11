World Wide Wind s’apprête à tester son éolienne flottante (très innovante) à pales contrarotatives

Les parcs éoliens offshores sont considérés comme plus efficaces que les parcs éoliens terrestres. La vitesse plus élevée des vents en mer et l’absence d’interférences physiques, pour ne citer que ces paramètres, rendent ces installations plus productives. De plus, en étant éloignés des côtes, ces parcs énergétiques ne risquent pas de dégrader les paysages. Malheureusement, l’installation et l’entretien des éoliennes offshores conventionnelles sont coûteux, du fait notamment de l’éloignement géographique. À cela s’ajoute le fait qu’elles nécessitent des fondations suffisamment solides pour résister aux conditions météorologiques extrêmes de l’environnement marin.

Produire deux fois plus d’énergie

Pour réduire les coûts tout en produisant plus d’énergie, les ingénieurs de World Wide Wind ont mis au point une éolienne particulièrement innovante. Il s’agit d’un modèle flottant qui possède des pales contrarotatives et un axe vertical. Contrairement à une éolienne habituelle dont la turbine est positionnée à l’horizontale, celle du CRVT est donc disposée à la verticale. Avec sa machine, l’entreprise norvégienne promet de produire deux fois plus d’énergie qu’une éolienne traditionnelle, et ce, à taille égale. Le secret de celle-ci réside dans ses jeux de pales qui tournent en sens inverse, ce qui lui permet de doubler sa puissance de sortie.

Une baisse significative du LCOE

En plus de cette amélioration du rendement, le générateur de World Wide Wind serait en mesure de réduire considérablement le coût actualisé de l’électricité (LCoE). L’entreprise parle d’une potentielle diminution de moitié par rapport à celui de l’éolien offshore conventionnel, ramenant ledit coût à moins de 50 $/MWh.

Comme indiqué plus haut, le CRVT de l’entreprise scandinave n’a pas besoin de fondations pour se maintenir en place. Au lieu de cela, il utilise un simple système d’ancrage. Les pièces lourdes telles que le rotor et le stator sont immergées dans l’eau, ce qui améliore la résistance de l’ensemble au vent. À noter que cette éolienne innovante est également équipée d’un ballast pour la stabiliser.

Un prototype à l’échelle réduite bientôt mis à l’eau

World Wide Wind prévoit de lancer une turbine commerciale de 24 MW d'ici à 2030. Mais avant cela, des tests poussés en conditions réelles seront menés pour vérifier les paramètres techniques ainsi que la fiabilité de la machine. D'ailleurs, pour les premiers essais, la start-up déploiera bientôt, en mer, une version à l'échelle réduite, accusant une puissance de 30 kW. Ce prototype qui fait environ 19 m de haut sera testé sur un site se trouvant sur la côte sud-est de la Norvège. À noter que le test sera mené en collaboration avec AF Gruppen, l'un des plus grands groupes de construction industrielle du pays. WWW n'en restera pas là. Un second prototype de 1,5 MW devrait être mis à l'eau en 2025. Plus d'infos : worldwidewind.no.