AéroCube : l’invention d’une éolienne de toit innovante qui ressemblait à une cheminée

Alors qu’en usage domestique, les panneaux photovoltaïques connaissent un succès croissant, les éoliennes de toit, elles aussi, commencent à gagner du terrain. Des solutions novatrices comme l’AéroCube devaient favoriser l’essor de l’utilisation de l’énergie éolienne. Il s’agissait d’un appareil déposé sur un toit d’une pente de 20 à 50 degrés qui utilisait le vent pour produire de l’électricité. Elle avait été conçue par l’entreprise française Aeolta en 2010. Avec des allures plus esthétiques, l’AéroCube était loin de ressembler aux éoliennes ordinaires composées de mâts et de grandes hélices. En effet, cet équipement était constitué d’une sorte de caisson qui imite un peu la forme d’une cheminée.

L’effet Venturi au cœur du système

Mesurant 1,3 mètre de long, le module abritait un rotor placé horizontalement et captait le vent sur 120° de part et d’autre de l’hélice. Une fois installée sur le toit, la micro-éolienne générait ce que l’on appelle un effet Venturi. Ce phénomène se manifeste par l’augmentation naturelle de la vitesse de l’air afin d’optimiser la performance de l’extraction d’électricité. C’est ce système qui permettait à l’appareil d’exploiter l’énergie éolienne depuis un toit (sans devoir être placé plus haut) et en milieu urbain. Avec ce principe de fonctionnement, l’appareil devait générer jusqu’à 1000 kWh d’électricité par an. Selon ses fabricants, elle pouvait couvrir entre 8 à 20 % des besoins domestiques. Cette capacité varierait en fonction de l’emplacement géographique et de l’orientation de la maison. Certes, l’appareil n’était pas encore prêt à permettre une consommation 100 % autonome, mais il promettait, en revanche, une baisse assez importante de la facture énergétique annuelle.

Un module facile à installer

L’installation de l’engin était précédée d’une étude menée par une équipe professionnelle. De cette première étape résultait l’estimation du potentiel de production de l’appareil. L’étude analysait différents paramètres techniques, dont les besoins de la maison, son orientation, sa région d’implantation, etc. La mise en place de l’AéroCube sur le toit nécessitait dans un premier temps le dégarnissage des tuiles sur la surface à utiliser. Ensuite, les étapes du raccordement aux sources d’énergie de la maison. Avec son générateur et son système de régulation électrique intégrés, l’appareil était immédiatement prêt à fonctionner. Bien que l’installation ne requérait pas d’énormes travaux, la déclaration auprès de la mairie était tout de même obligatoire.

Une solution esthétique, moins bruyante et durable

Dans sa forme habituelle, l’éolienne peine à se fondre dans le paysage, ce qui rend certains utilisateurs assez réticents quant à son utilisation. AéroCube était ainsi une réponse à cette forme de nuisance visuelle. En reprenant sommairement les traits d’une cheminée, l’appareil s’intégrait parfaitement dans le décor. Et même dans le cas de l’installation de plusieurs modules sur un même toit, l’ensemble restait plus ou moins harmonieux. D’ailleurs, sachez que l’AéroCube limitait également les vibrations bruyantes connues chez les éoliennes ordinaires. Concernant la durabilité, les fabricants estimaient une durée de vie d’une vingtaine d’années pour cet appareil. Les matériaux, en plus d’être entièrement recyclables, étaient évidemment choisis pour résister aux assauts de la météo. Par les temps trop venteux, la structure restait toujours bien en place. Néanmoins, pour s’attendre à une longue durabilité, il fallait procéder à des entretiens réguliers, au moins une fois tous les cinq ans.

Aérocube, une éolienne tuée dans l’œuf

Cependant, quelque temps après sa création, l’entreprise a été mise en liquidation judiciaire sans aucune annonce officielle. D’après le site fournisseur-energie.com, le rendement de l’éolienne Aérocube (avec un vent optimal) peinait à atteindre les 20 % (entre 150W et 200W) de production, assez loin des chiffres annoncés par la société, dommage…