Megasol : des tuiles et panneaux solaires en verre qui s’intègrent discrètement sur toutes les surfaces.

Les panneaux solaires semblent être l’avenir de la production d’électricité. Cependant, lorsque l’on installe des panneaux photovoltaïques, le problème de l’esthétique se pose pour de multiples raisons. En fonction de la configuration de votre toit et de votre zone de résidence, vous n’obtenez pas d’office une autorisation pour ce type d’installation. Si vous habitez autour d’un bâtiment classé historique, par exemple, il y a bien des risques que votre projet de panneaux solaires soit refusé, dénaturant le caractère des toits. Il faut le reconnaître, les panneaux classiques noirs sont assez inesthétiques. En Suisse, l’entreprise Megasol propose un système intégré baptisé “Match”. Il s’agit de tuiles solaires qui s’intègrent aux toits ayant des exigences esthétiques élevées. Découverte.

Les tuiles solaires Match, qu’est-ce que c’est ?

Le système suisse est disponible en deux versions et en coloris brique ou ardoise. La première version est le système « Match Slate » qui s’intègre parfaitement avec divers revêtements de toits en bardeaux (fibrociment, éléments de verre, composite, aluminium, etc.). Quant à la seconde version, elle s’appelle « Match Tile » et s’intègre aux toitures en tuiles classiques. Les modules et les tuiles sont disposés sur la charpente conventionnelle et s’emboîtent discrètement en se fondant au support. Pour les installer, les modules solaires se fixent au toit à l’aide de crochets spéciaux qui forment une transition transparente avec les tuiles déjà en place. Les produits Match sont fabriqués en formats standard, mais peuvent également être personnalisés afin de mieux s’adapter à tous types d’architectures.

L’installation du système Match et les caractéristiques techniques

Le montage du système suisse se veut souple et rapide, tout en ne nécessitant pas de gros travaux. En réalité, les tuiles solaires se posent exactement comme des tuiles normales, avec un temps de pose similaire. Les seules exigences pour prétendre à leur installation concernent l’angle d’inclinaison du toit. Une pente de toit supérieure à 25° est requise pour une utilisation normale contre 14 à 25° pour une sollicitation plus importante. Si vous prévoyez une utilisation intensive, comptez entre 6 à 13° d’angle d’inclinaison de toit. Par ailleurs, le système Match s’intègre sur les toits plats (pente de 3 à 5°) et peuvent aussi être installés sur des murs, à la verticale. Les panneaux solaires Match sont en verre muni d’une protection contre la grêle de niveau cinq, soit contre des grêlons atteignant cinq centimètres de diamètre au maximum. Ils forment également une protection contre les incendies grâce à leur conception en verre résistant à la chaleur.

Quelques chiffres

Selon l’entreprise Megasol, l’investissement net pour une toiture classique est de 16 877 € contre 25 164 € pour une toiture Match. Quant au rendement sur 40 ans, il est égal à 0 € pour une toiture classique contre 60 000 € environ pour une toiture Match. Attention, les données sont calculées avec le prix de l’électricité en Suisse pour le rendement net. Ce qui peut être différent par rapport à la France. Les dispositifs solaires Match peuvent être montés sur toutes les surfaces de toits, permettant évidemment de réaliser de véritables économies d’énergie.

Les toits plats, principale cible de ces produits innovants, ont un potentiel considérable pour développer cette énergie renouvelable. Il en est de même pour les immenses façades de bâtiments qui, dans les années à venir, pourraient se recouvrir de modules solaires discrets à l’instar de ceux proposés par Megasol afin de préserver la planète ! Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Megasol.