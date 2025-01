Jackery dévoile une tuile solaire révolutionnaire et deux autres inventions au CES 2025

Le CES (Consumer Electronics Show), le plus grand salon mondial dédié à l’innovation technologique, nous réserve bien des surprises chaque année. L’édition 2025, qui s’est tenue le 6 au 10 janvier à Las Vegas, a mis en avant des innovations technologiques aussi impressionnantes les unes que les autres, pour ne citer que les trois nouveaux produits phares de Jackery. Il s’agit du système de stockage modulaire Explorer 5000 Plus, des tuiles solaires Solar Roof XBC et du panneau solaire SolarSaga 100 Prime. L’entreprise américaine s’est démarquée au CES 2025 avec ces technologies innovantes destinées aux amateurs de plein air et aux ménages modernes. L’an dernier, elle a déjà séduit le public avec son robot intelligent alimenté à l’énergie solaire, le Mars Bot Solar Generator.

Les tuiles solaires XBC

Les Solar Roof XBX se démarquent par leur design unique, intégrant des cellules solaires ultra-minces de 0,13 mm d’épaisseur avec un rendement de plus de 25 %. Ces cellules solaires en silicium cristallin peuvent générer jusqu’à 170 watts par mètre carré. Disponibles dans deux couleurs, à savoir noir obsidienne et terre cuite, les tuiles solaires XBC sont faciles à installer et compatibles avec la plupart des systèmes de fixation existants. Hormis leurs performances énergétiques exceptionnelles, elles s’adaptent à tout type d’architecture, y compris les conceptions les plus sophistiquées. Jackery indique qu’elles sont une excellente alternative pour les bâtiments classés, bien que le rendement énergétique soit inférieur à celui des modules solaires classiques.

Le système de stockage modulaire Explorer 5 000 Plus

Conçu comme une centrale électrique en cascade, l’Explorer 5 000 Plus a une capacité de stockage de base de 5 kWh, extensible jusqu’à 60 kWh avec des batteries supplémentaires. En outre, il comprend un onduleur intégré et est équipé d’une batterie LiFePO4. Jackery considère ce nouveau système de stockage modulaire comme le modèle le plus avancé à ce jour. Selon l’entreprise américaine, tout a été pensé pour offrir aux utilisateurs une solution de stockage pratique, efficace et écologique : contrôle intelligent des applications, plusieurs options de charge, compatibilité avec les connexions MC4, 4 roues pour un transport facile, conception à zéro émission, puissance de sortie de 7 200 watts, fonction UPS, etc. Destiné à être utilisé hors réseau ou comme alimentation de secours, l’Explorer 5 000 Plus est l’une des plus légères de sa catégorie avec son poids de seulement 61 kg.

Le panneau solaire SolarSaga 100 Prime

Ce module bifacial avec cellules IBC à contact arrière est destiné aux camping-cars et aux bateaux. Il est conçu pour générer jusqu’à 20 % d’énergie en plus par rapport à des modèles similaires, y compris dans des conditions de faible luminosité. Selon Jackery, le SolarSaga 100 Prime est particulièrement résistant aux intempéries, garantissant des performances optimales dans n’importe quel environnement. De plus, il peut fonctionner à une température allant de -40 °C à +85 °C et bénéficie de la certification IP 68. L’entreprise américaine aurait opté pour des matériaux de haute qualité et utilisé la technologie la plus récente dans la conception de ce panneau solaire à haute efficacité.

Avec ces trois nouveaux produits, Jackery réaffirme sa position de pionnier dans l’intégration de technologies renouvelables dans des solutions accessibles et fonctionnelles. Elle a démontré qu’il est tout à fait possible d’utiliser l’énergie solaire de façon élégante et de l’adapter aux besoins d’aujourd’hui et de demain. Plus d’informations sur le site Jackery.com. Avez-vous suivi le CES 2025 et les innovations présentées ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .