Sax Power : une batterie électrique résidentielle avec onduleur intégré extensible jusqu’à 23,1 kWh

La start-up allemande Sax Power vient de le lever le voile sur une unité de stockage d’énergie pour les applications résidentielles. Celle-ci consiste en une batterie lithium fer phosphate (LiFePo4) dotée d’une capacité de 7,7 kWh, laquelle peut être étendue jusqu’à 23,1 kWh en multipliant le nombre d’accumulateurs opérationnels par trois. L’un de ses principaux atouts concerne le fait qu’il intègre un onduleur. Aussi, il n’est pas nécessaire d’utiliser un onduleur supplémentaire. Cette conception facilite l’installation en réduisant la quantité de câble nécessaire. De plus, le raccordement peut se faire de manière traditionnelle à travers une connexion filaire classique ou en utilisant des connecteurs enfichables.

Un fonctionnement intelligent

Ce qui rend aussi le Sax Power unique, c’est sa commande numérique avancée qui gère intelligemment les états de charge des cellules. Cette technologie permet à ces dernières de fonctionner de façon interdépendante, éliminant ainsi le problème du déséquilibre de charge qui est un phénomène pouvant affecter négativement la durée de vie des batteries. Bien sûr, ce système que l’entreprise allemande qualifie de révolutionnaire peut être couplé au réseau et aux panneaux solaires. Le but est de permettre aux clients d’économiser sur leur facture énergétique tout en bénéficiant d’une alimentation de secours fiable en cas de panne de courant.

Une garantie longue durée

Pour faciliter le suivi et le paramétrage du fonctionnement de la batterie, Sax Power propose à ses clients une application mobile prévue à cet effet. L’entreprise dispose également d’une interface web qui offre les mêmes fonctionnalités. Autant dire que même si on n’est pas chez soi, il demeure possible de gérer la batterie à distance. En termes de caractéristiques techniques, outre sa capacité unitaire de 7,7 kWh, l’accumulateur a une efficacité de conversion globale de 95 %. Il promet une durée de vie étendue. C’est d’ailleurs pour cette raison que la marque offre 10 ans de garantie. Même après un tel délai, le Sax Power est censé préserver près de 80 % de sa capacité initiale.

Combien coûte le Sax Power ?

La consommation électrique en veille de la batterie est inférieure à 4 W. D’après la start-up allemande, contrairement aux accumulateurs lithium classiques, son produit ne présente aucun risque d’incendie et d’explosion grâce à la chimie des cellules lithium fer phosphate. On sait aussi que celui-ci adopte une conception sans cobalt, ce qui le rend plus respectueux de l’environnement par rapport à d’autres solutions de stockage énergétique résidentielles.

La marque propose même un compteur électrique qui peut être relié à l'accumulateur par câble ou sans fil. Pour ce qui est de son prix, le Sax Power coûte à partir de 5 900 euros. Plus d'infos : sax-power.net.