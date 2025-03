Flint, une batterie en papier plus sûre, moins chère et aussi puissante que le lithium

Les batteries sont un composant essentiel de la transition énergétique. Elles permettent de stocker l’électricité produite par les sources renouvelables telles que le Soleil et le vent en vue d’une utilisation stable. De plus, elles sont nécessaires pour alimenter les véhicules électriques qui sont considérés comme une alternative durable aux véhicules thermiques alimentés par des combustibles fossiles. Force est de reconnaitre que la technologie du lithium est actuellement la plus répandue dans ce domaine. Cependant, elle est loin d’être respectueuse de l’environnement en raison de l’utilisation de terres rares dans la composition des batteries au lithium. À cela s’ajoute un niveau de sécurité assez faible en raison d’un risque élevé d’incendie et d’explosion.

Une batterie révolutionnaire

La jeune entreprise singapourienne Flint affirme avoir trouvé une solution pour s’affranchir de ces problèmes. Autrement dit, son travail pourrait aider à se passer des batteries lithium-ion jugées néfastes pour l’environnement. Elle a effectivement développé une cellule plus sûre et moins coûteuse que le lithium-ion tout en offrant une densité d’énergie et une longévité comparables. Celle-ci consiste en une batterie à base de cellulose végétale. Si vous ne le savez pas encore, cette dernière est le principal composant des plantes qui sert à la fabrication du papier.

Dépourvue de terres rares

On sait qu’au lieu d’incorporer du lithium ou encore du cobalt, la batterie de Flint utilise du zinc et du manganèse, des minéraux qui sont plus abondants et facilement recyclables. « Notre chaîne d’approvisionnement est très abondante et nous n’avons pas besoin de terres rares ou de matériaux toxiques », a déclaré Carlo Charles, PDG de la start-up. Ce qui est également intéressant, c’est que, comme indiqué plus haut, cet accumulateur de nouvelle génération qui promet d’être plus respectueuse de l’environnement est moins cher à fabriquer. Selon l’entreprise, son coût de fabrication tourne autour de 50 dollars/kWh, contre environ 115 dollars/kWh pour les batteries lithium-ion.

Une batterie performante, durable et recyclable

Par ailleurs, Flint promet une densité énergétique de 226 Wh/kg, ce qui peut concurrencer celle des batteries au lithium qui avoisine 200 Wh/kg. L’autre avantage de cette nouvelle conception est que la batterie à base de cellulose végétale présente un risque d’incendie quasi nul grâce à l’utilisation d’électrolyte à base d’eau. La cellulose étant un matériau très malléable, il serait possible de fabriquer des batteries ayant des formes spécifiques, ce qui pourrait être très utile dans le domaine automobile.

Enfin, contrairement aux cellules lithium, cet accumulateur de nouvelle génération promet d’être entièrement recyclable. Flint prévoit de le mettre en production dès cette année. Plus d’infos : madebyflint.co. Cette batterie nouvelle génération moins polluante pourrait-elle vous convaincre d’adopter une solution de stockage ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .