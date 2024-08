SolarEdge lance la Home 400V, une batterie résidentielle de 29,1 kWh pour stocker l’énergie solaire

Le marché des batteries résidentielles est en plein essor. Une tendance qui devrait se renforcer au cours des prochaines années compte tenu des efforts déployés par les gouvernements pour décarboner le secteur énergétique. SolarEdge est l’une de ces entreprises qui évoluent dans le domaine des onduleurs photovoltaïques. Pour diversifier son offre, elle a lancé une batterie domestique baptisée Home 400V. Pensée spécifiquement pour les installations solaires résidentielles, celle-ci est compatible avec les systèmes monophasés. Sa capacité est de 9,7 kWh. Elle mesure 790 mm x 1179 mm x 250 mm et pèse 119 kg. De plus, il est possible de coupler jusqu’à 3 batteries pour une capacité maximale de 29,1 kWh.

Compatible avec les onduleurs monophasés de Solar Edge

La batterie SolarEdge Home 400V possède une puissance de sortie continue de 5 kW. La technologie couplée DC de l’entreprise permet d’y stocker de manière sûre l’excédent d’énergie produit par les panneaux solaires. À ce sujet, le fabricant promet un rendement aller-retour pouvant atteindre 94,5 %. Il faut savoir que cette solution de stockage énergétique domestique est compatible avec les onduleurs SolarEdge Home Hub et Wave pour un fonctionnement optimal et une fiabilité accrue en toutes circonstances. Comme indiqué plus haut, sa sécurité figure parmi les principaux atouts de ce nouveau produit de la marque américano-israélienne. La Home 400V est notamment conforme aux normes de sécurité les plus strictes.

Une technologie intelligente anti-incendie

Concrètement, la batterie répond à la norme UL9540A qui concerne les risques d’incendie. Grâce à la technologie Sense Connect de la société, elle surveille les défauts électriques potentiels et interrompt automatiquement le flux d’énergie en cas de problème pouvant entrainer un incendie. Il convient également de noter que l’accumulateur est certifié IP55 pour une utilisation sûre tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il peut être fixé au mur ou au sol (à l’aide d’un socle). Dans les deux cas, SolarEdge promet une grande facilité d’installation grâce à des accessoires propriétaires. La communication sans fil entre la batterie et l’onduleur réduit d’ailleurs le câblage nécessaire.

Une application mobile pour faciliter davantage les choses

L’application mobile SetApp facilite davantage l’installation de la batterie en aidant l’utilisateur dans l’activation du système. Elle est disponible pour les terminaux Android et iOS. Par ailleurs, la SolarEdge Home 400V est couverte par une garantie de 10 ans. Sa plage de tension se situe entre 350 et 450 Vdc. Sa plage de température de fonctionnement est quant à elle de -10 à 50 °C.

Le dispositif est certifié pour une utilisation jusqu’à 2000 mètres d’altitude. Enfin, la marque promet un fonctionnement silencieux avec un niveau de bruit moyen de 25 dB(A). Plus d’infos : knowledge-center.solaredge.com. Possédez-vous une batterie résidentielle, quel est votre retour d’expérience ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .