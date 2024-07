Ecoflow PowerOcean, une batterie résidentielle (45 kWh) dédiée à l’autoconsommation énergétique

Les flambées des prix de ces derniers mois, et la prise de conscience écologique qui grandit, font que nous imaginons de plus en plus, un monde qui carburerait avec l’énergie soleil. Une source d’énergie de plus en plus populaire et gratuite qui permet de réduire sa dépendance vis-à-vis du réseau électrique traditionnel. EcoFlow, une entreprise pionnière dans le domaine de l’énergie portable et des solutions de stockage résidentielle, a développé PowerOcean, une batterie solaire triphasée innovante, capable de répondre aux besoins énergétiques de toute la maison. Avec des fonctionnalités avancées, une sécurité à toute épreuve et sa modularité, PowerOcean propose une solution complète pour débuter dans l’autoconsommation énergétique. Découverte.

Une batterie solaire domestique

PowerOcean est une batterie solaire triphasée conçue pour répondre à divers besoins quotidiens. Sa batterie haute tension de 800 V est l’un de ses principaux atouts. Avec un seul pack, elle alimente un onduleur triphasé, procurant une puissance de secours triphasée pouvant atteindre 10 kW. Cette batterie présente également des caractéristiques avancées telles qu’un système de chauffage automatique et une protection IP65, ce qui lui permet de fonctionner efficacement par temps froid et de résister aux intempéries. Grâce à la batterie CATL LFP utilisée dans PowerOcean, les utilisateurs bénéficient d’une durabilité exceptionnelle, avec plus de 6 000 cycles de vie avant que sa capacité ne se dégrade à 70 %, le tout soutenu par une garantie de 15 ans.

Pour faciliter l’utilisation et la surveillance de PowerOcean, l’application EcoFlow et le portail web sont mis à disposition. Ces outils permettent aux utilisateurs de surveiller facilement le flux d’énergie, de personnaliser les paramètres à l’aide de widgets intuitifs et de profiter du mode auto-alimenté pour réduire leurs factures d’énergie. De plus, en cas de panne de réseau, PowerOcean propose une alimentation de secours fiable, garantissant ainsi la continuité continue de l’alimentation électrique.

Une extension possible jusqu’à 45 kWh

La modularité et l’extension de la capacité de la batterie est un autre avantage important de cette batterie électrique domestique. Les utilisateurs peuvent commencer grâce à une seule batterie de 5 kWh et l’étendre jusqu’à une capacité maximale de 45 kWh, selon leurs besoins énergétiques. Grâce à la conversion indépendante de 48 à 800 V réalisée par le convertisseur DC-DC intégré dans chaque pack de batteries, l’extension est simple et flexible, promet l’entreprise. De plus, chaque batterie est équipée d’un module BMS (système de gestion de batterie) intégré, ce qui assure une isolation des risques et prévient tout dysfonctionnement pouvant affecter les autres batteries. La sécurité est une préoccupation majeure lorsqu’il s’agit de solutions de stockage d’énergie. PowerOcean a été conçu avec une protection intégrée contre les incendies, assurant une résistance au feu en cas de températures élevées.

Focus sur l’onduleur

PowerOcean propose également un onduleur hybride triphasé d’une puissance de secours de 10 kW. Cet onduleur privilégie une utilisation et un stockage efficaces de l’énergie solaire, assurant ainsi l’indépendance énergétique de la maison. En cas de panne du réseau électrique, l’onduleur hybride PowerOcean peut alimenter en électricité pratiquement tous les appareils essentiels de la maison, tels que les lave-linges, les lave-vaisselles et les fours, grâce à sa puissance de sortie de 10 kW. De plus, pour garantir une alimentation électrique stable, l’onduleur est équipé d’un circuit de dérivation intégré qui prend le relais en cas de dysfonctionnement détecté.

Une autre caractéristique intéressante de PowerOcean est sa prise en charge de la pompe à chaleur intelligente SG Ready. Cette fonctionnalité permet à PowerOcean de distribuer l’excédent d’énergie solaire pour le chauffage, maximisant ainsi l’indépendance énergétique de la maison et garantissant une solution plus durable pour le chauffage. Plus d’informations : Ecoflow.com. Que pensez-vous de cette batterie de stockage domestique ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

