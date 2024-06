Anker dévoile deux batteries résidentielles de 9,6 kWh, la SOLIX Solarbank 2 Plus et Solarbank 2 Pro

Après le lancement de la première génération de ses solutions solaires avec batterie Solarbank, Anker SOLIX revient sur le devant de la scène des kits photovoltaïques avec les Solarbank 2. Ces derniers se veulent plus intelligents et disposent d’un onduleur intégré. Ils proposent de nouvelles fonctionnalités qui améliorent la gestion énergétique afin de réduire l’empreinte carbone ainsi que la facture d’énergie. Les performances ne sont pas en reste. L’entreprise a veillé à ce que les Solarbank 2 Plus et Solarbank 2 Pro allient puissance et fiabilité pour permettre aux ménages de tirer le meilleur parti de l’énergie solaire.

Favoriser l’efficacité énergétique

Il faut savoir que le lancement de la première itération du Solarbank avait été un succès. Avec ces nouveaux modèles, Anker SOLIX vise encore plus loin avec des solutions énergétiques conçues pour satisfaire au mieux les besoins des clients particuliers. En fait, les Solarbank 2 bénéficient également d’une conception qui favorise l’efficacité énergétique en réduisant le gaspillage tant au niveau de la production que de la consommation. Arborant un design en aluminium, ils sont légers et robustes, en témoigne notamment le fait qu’ils sont conformes à la norme d’étanchéité IP65. Si vous ne le savez pas, cette certification garantit une excellente résistance à l’eau et à la poussière. D’ailleurs, c’est l’une des raisons pour lesquelles les Solarbank 2 Plus et Solarbank 2 Pro, compatibles WiFi et Bluetooth, sont idéaux pour les balcons, les toits-terrasses, les toitures et les jardins.

Jusqu’à 2400 watts

On notera aussi le fait que ces nouvelles solutions photovoltaïques intelligentes ont une plage de températures de fonctionnement qui s’étend de -20 °C à 55 °C. D’après Anker SOLIX, il s’agit des premiers kits solaires avec batterie au monde à atteindre une puissance de 2,4 kW. Concernant le modèle Pro en particulier, il est doté de quatre régulateurs MPPT de 600 watts chacun ainsi que de quatre entrées solaires.

En fonction de la production énergétique et de la consommation, on peut injecter de l’électricité dans le réseau. Bien sûr, il est également possible de stocker le surplus d’énergie. À ce propos, le système supporte jusqu’à cinq batteries empilables pour une capacité totale de 9,6 kWh. Idem pour le Solarbank 2 Plus.

Prix et disponibilité

La batterie des Solarbank 2 Plus et 2 Pro sont de type lithium-fer-phosphate. Elle est censée préserver jusqu’à 80 % de sa capacité initiale après 6 000 cycles de charge. Sa durée de vie est estimée à plus de 15 ans. Les nouveaux kits solaires sont assortis d’une garantie de 10 ans. Pour faciliter le suivi de la consommation énergétique, ils sont compatibles avec le nouveau compteur intelligent qui garantit une précision de ± 10 W.

Les deux batteries résidentielles sont d’ores et déjà proposées à la vente sur le site web de l’entreprise ainsi que sur Amazon. Le Solarbank 2 Plus coûte actuellement 1199 € au lieu de 1399 €. De son côté, le modèle Pro est proposé à 1399 € au lieu de 1599 €. Du 14 au 30 juin 2024 : Profitez d’une réduction jusqu’à 22 % sur la série Anker SOLIX Solarbank 2 E1600, et recevez un compteur intelligent gratuit (valeur 129 €). Entre le 14 et le 15 juin : Achetez la Solarbank 2 E1600 Pro ou Plus, et recevez gratuitement un panneau solaire Anker SOLIX PS30 Faltbares (30W) (valeur 79,99 €).

Par produit individuel :

Solarbank 2 Pro (1 599 € prix de vente conseillé): Site officiel, Amazon.

Compteur intelligent (129 € prix de vente conseillé) : Site officiel, Amazon.

Panneau solaire RS50B 540W (319 € prix de vente conseillé) : Amazon.

En kit :

Version Max Annual Savings Kit : Solarbank 2 E1600 Pro (1,6 kWh) x 1 + Compteur intelligent + Panneau solaire RS50B 540W (x 4) + Batterie additionnelle 1,6 kWh x 3 (5 901 € prix de vente conseillé) : Site officiel, Amazon.

– Version Balcony Upgrade Kit : Solarbank 2 E1600 Pro (1.6kWh) x 1 + RS40T Panneau solaire 435W (x 2) + Compteur intelligent (2 406 € prix de vente conseillé) : Site officiel.

À noter que ces offres promotionnelles prendront fin le 30 juin prochain. Plus d’infos : ankersolix.com. Prêts à passer au photovoltaïque avec ces solutions ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

