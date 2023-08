L’invention d’une batterie solaire capable d’absorber la lumière et de stocker l’énergie simultanément

La batterie est l’un des éléments essentiels qui composent une installation photovoltaïque. L’énergie solaire étant intermittente, elle doit être stockée pour permettre une utilisation stable. Sur le marché, il existe déjà une grande variété de modèles utilisant des technologies différentes. En fonction de votre budget et de vos exigences, vous pouvez choisir entre des batteries solaires au plomb, AGM, gel ou encore au lithium, pour ne citer que ces exemples. En tout cas, cela n’empêche pas les scientifiques de poursuivre leurs recherches dans l’objectif de mettre au point des technologies d’accumulateur de plus en plus avancées.

Réduire l’impact environnemental des batteries solaires

Une étude parue dans la revue Advanced Energy Materials en mai dernier décrit l’invention d’une batterie solaire qui pourrait augmenter significativement le rendement de nos installations photovoltaïques. L’étude a été menée conjointement par des chercheurs de l’Université de Cordoue (Espagne) et de l’Institut Max Planck (Allemagne). L’équipe s’est mise à travailler sur ce projet dans le but de résoudre les problèmes rencontrés avec les technologies de batterie solaire actuelles, dont l’impact environnemental de l’extraction, du recyclage et de la rareté de certains matériaux.

Un matériau facile à obtenir

Après des recherches intensives, les scientifiques ont réussi à concevoir une batterie solaire utilisant un matériau abondant, inoffensif pour l’environnement et facile à synthétiser. Celui-ci est à base de nitrure de carbone 2D. Mieux encore, comme le souligne Alberto Jiménez-Solano, chercheur au Département de physique de l’Université de Cordoue, ce matériau est « capable d’absorber la lumière et de stocker cette énergie pour une utilisation ultérieure à la demande ». Pour ce faire, l’équipe a créé un dispositif photovoltaïque qui intègre une fine couche de nitrure de carbone 2D. En plus de cela, ils ont prévu « un verre à haute transparence, qui a un revêtement conducteur transparent (pour permettre le transport de la charge), une série de couches de matériaux semi-transparents (avec différentes fonctionnalités) ainsi qu’un autre verre conducteur qui ferme le circuit », indique l’étude.

Capte la lumière des deux côtés

Ce qui est également intéressant, c’est que grâce à sa transparence, le dispositif peut capter la lumière des deux côtés. Cela améliore la capacité de conversion de la lumière en électricité. Selon les chercheurs, cette batterie solaire innovante a également l’avantage de présenter une grande versatilité. Elle serait capable de générer un courant électrique important en un laps de temps ainsi qu’un courant moins puissant sur une période plus longue. Les essais en laboratoire s’étant avérés prometteurs, les scientifiques vont maintenant procéder à des tests en conditions réelles afin d’évaluer l’efficacité de leur technologie et d’apporter d’éventuelles améliorations. Plus infos : onlinelibrary.wiley.com.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire) ! x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cette innovation ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte () !