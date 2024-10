Cette invention de Panasonic va « booster » l’autonomie de toutes les Tesla de 16 %

La firme japonaise avait initialement prévu de lancer la production à grande échelle de ses cellules 4680 entre avril 2023 et mars 2024. Mais en raison d’un certain nombre d’imprévus, ce n’est que maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Dans un récent communiqué de presse, Panasonic déclare qu’elle commencera bientôt à produire en masse ses nouvelles batteries cylindriques. La société prévoit de recruter près de 400 employés d’ici mars 2025. Ceux-ci travailleront au sein de l’usine de Wakayama, au Japon, où les cellules lithium-ion seront produites. Le site fera également office de centre de démonstration et occupera une place importante dans la démarche d’amélioration de la qualité et de la compétitivité.

Des cellules plus puissantes

Les nouvelles batteries sont plus performantes que les cellules 2170 classiques. D’après Panasonic, elles offrent une capacité cinq fois supérieure. Une mise à niveau qui devrait permettre d’améliorer l’autonomie des véhicules électriques et de réduire les coûts grâce à la baisse du nombre de cellules nécessaires pour former chaque bloc d’alimentation. À ce sujet, Tesla, l’un des principaux clients du géant japonais, estime que l’utilisation des cellules 4680 devrait entrainer une augmentation de l’autonomie de 16 % et une baisse du coût au kWh de 14 %. Il faut savoir que le constructeur américain de voitures électriques fabrique déjà des piles 4680 à Austin, au Texas. Celles-ci équipent entre autres le Model Y, le Cybertruck et le Semi.

Un avantage compétitif pour Tesla ?

Autant dire que l’utilisation des cellules 4680 de Panasonic devrait rendre les véhicules électriques de la firme d’Elon Musk plus compétitifs. Avec la mise en production à grande échelle de celles-ci, Tesla devrait aussi pouvoir résoudre les problèmes d’approvisionnement dus à une production insuffisante. À noter au passage que Panasonic n’est pas la seule société qui fabriquera des batteries 4680 pour le géant américain. Le Sud-coréen LG entrera aussi bientôt dans la course. Fait intéressant, l’usine de Wakayama sera alimentée par des énergies renouvelables afin de réduire au maximum l’empreinte carbone des produits qui sortent de sa chaîne de production.

Contribuer à la mise en place d’un avenir vert

À travers cette mise en production à grande échelle de ses nouvelles batteries cylindriques de type lithium-ion, Panasonic vise à façonner un avenir plus durable en incitant les consommateurs à basculer vers la mobilité verte. Son PDG, Kazuo Tadanobu, s’est dit ravi de cette avancée qui pourrait révolutionner l’univers des batteries. « Cette étape importante est le résultat d’années d’expertise dans la fabrication de batteries lithium-ion cylindriques. Je suis convaincu que ces cellules révolutionneront considérablement l’industrie des batteries et des véhicules électriques », a-t-il déclaré. Plus d’infos : panasonic.com. Une bonne nouvelle pour les futurs propriétaires de véhicules électriques, vous ne trouvez pas ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .