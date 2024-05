Selon une récente étude, les batteries des voitures électriques tombent très rarement en panne

Le paysage automobile a grandement évolué ces dernières années. En effet, les automobilistes sont nombreux à se tourner vers les voitures électriques. Le gouvernement français avait même lancé un « leasing à 100 € » pour aider à l’achat d’un véhicule électrique neuf, pour certains ménages. Un leasing désormais terminé, puisque les 50 000 bénéficiaires ont été atteints. Néanmoins, les véhicules électriques, pour les plus réfractaires, souffrent d’une mauvaise réputation. Et, l’argument souvent avancé concerne la fiabilité des batteries, ou plutôt leurs pannes récurrentes. Une récente étude publiée par Recurrent, une startup spécialisée dans la santé des batteries, vient infirmer cet argument. En effet, ces batteries seraient de plus en plus fiables. Une bonne nouvelle pour les plus récalcitrants dont je fais partie ? Décryptage.

Pourquoi cette étude a-t-elle été réalisée ?

Les voitures électriques sont dorénavant très présentes sur le marché français comme sur le marché mondial. Néanmoins, plusieurs modèles d’occasion, et notamment ceux produits par la marque Tesla, sont fréquemment montrés du doigt pour leurs batteries. Or, cet élément, absolument crucial sur une voiture électrique, représente de 50 à 70 % de la valeur d’un véhicule. Pour réaliser cette étude, 15 000 véhicules électriques de toutes marques ont été analysés. Ces véhicules sélectionnés étaient donc des voitures d’occasion, produites de 2011 à 2023. Sur ces 15 000 voitures électriques, seules 1,5 % ont dû remplacer les batteries. Ces remplacements ne concernent pas les voitures rappelées en série par les constructeurs pour des problèmes de batteries comme ce fut le cas de certaines Chevrolet. Concernant les Tesla et les Nissan Leaf, voici le pourcentage de changement de batterie en fonction du type et de l’année de production :

Tesla Model S 2013 (8,5 %)

Tesla Model S 2014 (7,3 %)

Tesla Model S 2015 (3,5 %)

Nissan Leaf 2011 (8,3 %)

Nissan Leaf 2012 (3,5 %)

Ces chiffres tendent à prouver que des améliorations sont réalisées par les constructeurs, puisque le pourcentage de remplacement baisse chaque année.

Pourquoi cette « idée reçue » concernant les batteries ?

La dégradation des batteries ne serait donc pas une « fin en soi ». En effet, l’étude explique que la capacité des batteries peut sensiblement diminuer sur le long terme, mais qu’elle finit par se stabiliser à plus ou moins brève échéance. De plus, aux États-Unis, berceau de Tesla, les batteries de véhicules électriques sont couvertes par une garantie fédérale de 160 000 km ou huit ans. Ce qui laisse, aux propriétaires, une grande marge de manœuvre, dans l’éventualité de batteries défectueuses. Certains constructeurs, comme Rivian, pousse même la garantie jusqu’à 280 000 km ! Ces garanties couvrent normalement la durée pendant laquelle un automobiliste conserve un véhicule, qu’il soit électrique ou thermique.

Cette étude redorera-t-elle le « blason » des voitures électriques ?

L'étude révèle des avancées intéressantes en comparaison avec les premières années de production en série des véhicules électriques. Les améliorations apportées à la technologie de gestion thermique des batteries, les nouvelles compositions chimiques des batteries et un contrôle qualité plus rigoureux ont considérablement réduit les taux de défaillance depuis 2016. Cette étude devrait donc aider non seulement les consommateurs à prendre des décisions, mais renforce également leur confiance dans la durabilité et la fiabilité des véhicules électriques. En effet, cette étude permet de confirmer une meilleure durabilité des batteries, et redonnerait peut-être confiance à ceux qui sont encore réticents. Cette étude pourrait-elle vous faire changer d'avis au sujet des voitures électriques ?