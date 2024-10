« Jusqu’à 24 h d’autonomie totale », General Motors dévoile une batterie résidentielle de 35,4 kWh

Avec cette nouveauté, le constructeur automobile américain ambitionne de permettre à ses clients de faire face aux pannes de courant et de réduire leur facture énergétique ainsi que leur empreinte carbone. Le PowerBank est une batterie électrique conçue pour les applications résidentielles. Elle a été développée par la filiale Energy du groupe. Le produit est disponible en deux versions avec une capacité de 10,6 kWh et 17,7 kWh, respectivement. Certes, ces performances peuvent paraitre insuffisantes pour certains d’entre nous, mais sachez qu’il est possible d’atteindre une capacité maximale de 35,4 kWh en multipliant le nombre de batteries en service. À ce propos, General Motors affirme que le système peut offrir jusqu’à 20 heures d’autonomie sur la base de la consommation quotidienne des ménages américains qui s’élève en moyenne à 30 kWh. Sachant que la consommation d’électricité journalière en France est approximativement de 24 kWh pour une famille de quatre personnes (8 960 kWh par an), la batterie procure une autonomie supérieure à 24 h pour un ménage français.

Économiser et réduire son empreinte carbone

Comme la plupart de ses concurrents, le GM Energy PowerBank prend en charge l’énergie solaire. Il permet ainsi d’emmagasiner le surplus de production des panneaux solaires et de bénéficier d’une source d’énergie renouvelable. Sa compatibilité avec le réseau signifie qu’il peut être rechargé au moment opportun pour réduire la facture énergétique et avoir une source d’énergie de secours en cas de panne de courant. Effectivement, le produit permet d’exploiter la fluctuation du coût de l’énergie pour économiser. L’idée consiste à le recharger quand le tarif de l’électricité est moins cher pour ensuite libérer l’énergie stockée lorsque celui-ci augmente.

Compatible avec le PowerShift

Fait intéressant, la nouvelle batterie résidentielle a également été conçue pour s’intégrer parfaitement au chargeur PowerShift de GM Energy. Cette compatibilité permet d’utiliser l’énergie stockée dans l’accumulateur d’une voiture électrique comme source d’alimentation supplémentaire pour la maison. De même, l’appareil peut également servir d’interface de recharge pour le véhicule étant donné qu’il s’agit d’un chargeur bidirectionnel. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, le modèle de 10,6 kWh mesure 124,5 × 53 × 35 cm. Il peut être monté au sol ou accroché au mur, en fonction de la préférence de l’utilisateur.

Quid de la version plus puissante ?

La version moins puissante peut en outre être installée à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment. Sa puissance maximale de charge et de décharge est de 7 kW respectivement. Concernant le modèle de 17,7 kWh, il possède les mêmes dimensions que son petit frère. Il convient aussi à une installation au sol et en hauteur. Sa puissance maximale de charge/décharge est de 11,5 kW sur le réseau, contre 9,6 kW sur photovoltaïque. Les deux produits bénéficient d’une durée de garantie identique, soit de 10 ans. Malheureusement, nous ignorons leur prix et leur disponibilité. Plus d’infos : gm.com. Possédez-vous une batterie résidentielle, quel est votre retour d’expérience ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .