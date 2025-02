HiEnergy-S dévoile une batterie résidentielle (30,6 kWh) optimisée pour le photovoltaïque

Les systèmes de stockage résidentiel ont le vent en poupe du fait de la hausse des prix de l’électricité et de l’instabilité des réseaux électriques. À cela s’ajoute le fait que les consommateurs sont de plus en plus conscients de la nécessité de recourir aux énergies renouvelables pour sauver la planète face au phénomène du réchauffement climatique. Pour consolider sa présence sur ce marché en plein essor, Midea Hiconics vient d’annoncer le lancement d’un nouveau produit qui prend en charge le réseau et les modules photovoltaïques. Si vous ne le savez pas encore, il s’agit d’une marque appartenant au fabricant chinois d’appareils électriques Midea Group. Le système HiEnergy-S est conçu principalement pour un usage domestique.

Trois modèles

Le système HiEnergy-S est une solution de stockage énergétique tout-en-un qui arbore une architecture monophasée. Il est capable de stocker jusqu’à 30,6 kWh d’énergie. En fait, pour ce produit, Midea Hiconics propose trois versions avec une puissance de sortie de 3 800 W, 5 000 W et 6 000 W respectivement. Le modèle le plus petit mesure 800 mm x 840 mm x 160 mm et pèse 124 kg. De son côté, la variante la plus puissante accuse des dimensions de 1 600 mm x 1 050 mm x 160 mm et affiche 358 kg sur la balance. Dans tous les cas, la puissance photovoltaïque prise en charge reste la même, soit de 3 750 watts.

Jusqu’à six batteries par onduleur

En parlant du côté solaire, sachez que le système HiEnergy-S comprend deux canaux de point de puissance maximale (MPP), chacun avec une chaîne de trackers MPP. Chaque batterie possède une capacité de 5,1 kWh. Pour augmenter la capacité de stockage disponible, on peut coupler à chaque onduleur deux, trois, quatre ou six modules de batterie. Il est possible de connecter en série deux ou trois batteries et en parallèle quatre ou six batteries. Le courant nominal de charge/décharge est de 25 A pour les systèmes couplés en série, contre 50 A pour les configurations en parallèle.

Pouvant être géré à distance

La série HiEnergy-S est conforme à la norme d’étanchéité IP65. Tous les systèmes ont une plage de températures de fonctionnement de -25 à +60 °C. Il est possible de surveiller leur fonctionnement à distance grâce à une application dédiée. Fait intéressant, il ne faut que 20 millisecondes pour basculer du réseau vers la batterie, et donc vers l’énergie solaire, ce qui en fait une option intéressante pour se prémunir des pannes de courant. Pour cette nouvelle série, Midea Hiconics offre 10 ans de garantie, la batterie étant censée avoir une durée de vie de 6000 cycles. Plus d’infos : nexsola.com. Possédez vous un système de stockage d’énergie ou seriez vous intéressé pour en installer un chez vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .