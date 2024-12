Midea Hiconics dévoile une batterie résidentielle (IP65) compatible avec l’énergie solaire

Les offres en matière de systèmes de stockage énergétique résidentiels ne cessent de s’élargir. Cette tendance est liée en grande partie à la prise de conscience collective de l’importance de favoriser l’utilisation des énergies renouvelables dans le secteur résidentiel. À cela s’ajoute le fait qu’en raison du contexte géopolitique actuel, les prix de l’énergie continuent de grimper à l’échelle mondiale. Désireux de tirer parti de ce changement en matière de consommation, le groupe chinois Midea Group, vient de lancer, par l’intermédiaire de sa filiale Midea Hiconics, une nouvelle gamme de produits pensée spécifiquement pour un usage domestique. Baptisée HIENERGY, celle-ci est constituée de systèmes de stockage énergétique triphasés qui arborent une conception tout-en-un.

Un design modulaire

Il convient de noter que Midea Hiconics a été fondée en 2003. Elle est présente notamment dans les secteurs du stockage énergétique par batteries et des onduleurs photovoltaïques. L’entreprise emploie plus de 1000 personnes et détient à ce jour pas moins de 200 brevets. Selon ses déclarations, la nouvelle gamme de produits HIENERGY mise sur la praticité. Concrètement, les systèmes qui la composent promettent une installation facile et rapide grâce à l’absence de connexion filaire entre les batteries. En plus de faciliter la tâche du propriétaire, cette conception modulaire est bénéfique dans la mesure où elle permet au client de choisir la configuration qui répond le mieux à ses besoins.

Un onduleur allant jusqu’à 15 kW

Le design n’est pas en reste. La série HIENERGY a été conçue pour s’adapter à tous les styles architecturaux. En fonction des modèles, le système inclut un onduleur dont la puissance de sortie maximale va de 8,8 kW à 15 kW. De même, l’entrée photovoltaïque prend en charge une capacité entre 5 kW et 8,5 kW. Quelle que soit la référence choisie par l’acheteur, l’onduleur promet un rendement maximal de 97,7 %. Par ailleurs, Midea Hiconics a prévu deux points de puissance maximale (MPP). Chaque tracker MPP comporte une ou deux lignes, selon le modèle. Grâce justement à ses performances, le produit a remporté le prix reddot 2024.

Qu’en est-il de la batterie ?

Par ailleurs, chaque onduleur peut être couplé avec jusqu’à quatre batteries disposées en pile. Ce qui est également intéressant, c’est qu’il est possible de coupler en parallèle jusqu’à deux systèmes de stockage. Concernant la capacité des cellules, trois options sont proposées : 5,1 kWh, 7,64 kWh et 10,24 kWh. Certifiés IP65, donc étanches à l’eau et à la poussière, les systèmes HIENERGY conviennent aussi bien à une utilisation en intérieur qu’en extérieur.

D’ailleurs, ils ont été conçus pour pouvoir fonctionner sous une température allant de -20 °C à 55 °C. Il est intéressant de souligner que pour ce nouveau produit, Midea Hiconics offre 10 ans de garantie. Plus d’infos : nexsola.com. Cette solution de stockage d’énergie pourrait-elle vous convaincre d’adopter des batteries résidentielles ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .