MySol 3.5k : un kit pour « fabriquer » une batterie résidentielle comme un meuble IKEA

Chaque année, une importante quantité de déchets électroniques est produite dans le monde, alors que seulement 20 % d’entre eux sont recyclés. En 2022, les e-déchets ont atteint un niveau record, avec une quantité totale de 62 millions de tonnes. Une hausse de 82 % comparé à l’année 2010, selon l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) et l’Union internationale des télécommunications (UIT). L’accumulation de déchets électroniques représente un défi majeur, en particulier dans les pays où les infrastructures de recyclage sont limitées. C’est ce qui a incité l’ingénieur autrichien, Christoph Konheisner, à développer un système de stockage d’énergie modulaire conçu à partir de cellules au lithium réutilisées, de circuits imprimés recyclés et de plastique récupéré. Cette solution vise à répondre aux besoins énergétiques spécifiques de l’Afrique.

Utilisation de déchets électroniques

Comme susmentionné, MySol 3.5k utilise des cellules au lithium 100 % recyclées, des déchets plastiques et de vieux circuits imprimés. Christoph Konheisner indique que ce système de stockage d’énergie a été développé dès le début pour être construit sans outils, machines ou composants spéciaux. Il explique que ce dispositif « peut être fabriqué à partir de simples panneaux en plastique extrudé provenant de nos propres déchets plastiques, coupés à différentes tailles ». Une approche qui permet non seulement de réduire les déchets électroniques, mais aussi de promouvoir une économie circulaire. En effet, le but est de pouvoir le fabriquer facilement dans les communautés vulnérables. D’ailleurs, son projet a été réalisé en coopération avec ENGIE Energy Access, l’un des principaux fournisseurs de solutions hors réseau, kits solaires et mini-réseaux en Afrique.

Un système de stockage d’énergie modulaire

Hormis l’utilisation de déchets électroniques, Christoph Konheisner a opté pour une conception modulaire afin d’ajuster facilement la taille et la capacité de la batterie à des besoins spécifiques, en utilisant uniquement des outils de base tels qu’une perceuse et un tournevis. Ce sont uniquement ces outils qui sont nécessaires à la fabrication de ce système, d’où la possibilité de construire le MySol 3.5k dans de nombreux pays en développement. En effet, l’ingénieur autrichien entend proposer une solution pratique et accessible partout, surtout en Afrique.

Il est à noter que chaque pack de batteries MySol 3,5k intègre un système de gestion de batterie (BMS), conçu pour protéger contre les surtensions, les sous-tensions et les surintensités. Il est toutefois possible de combiner plusieurs petits BMS dans un système de plus grande capacité, afin d’optimiser les ressources et réduire encore plus les coûts.

Des tests prévus en Zambie

Christoph Konheisner et ENGIE Energy Access prévoient de tester le prototype final pendant plusieurs mois en Zambie, en le connectant à des panneaux solaires, un onduleur et des appareils électroménagers. Leur objectif est d’évaluer les performances du MySol 3,5k en conditions réelles, ainsi que sa durée de vie. En cas de résultats positifs, des options de production adaptées à différentes tailles et capacités de batteries seront planifiées, en fonction des besoins locaux. En Zambie, le prototype a été perfectionné à l’aide de matériaux et d’outils facilement disponibles, notamment des plastiques recyclés provenant d’anciens appareils.

Christoph Konheisner affirme que dès son lancement en Allemagne, où se trouve le siège d’ENGIE Energy Access, leur principal objectif était que la conception soit réalisable avec les ressources locales. Pour information, MySol 3,5k fait partie des innovations mises en avant par The James Dyson Award. Que pensez-vous de ce type d’initiative visant à réutiliser des déchets électroniques Pour créer des solutions de stockage d’énergie ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .