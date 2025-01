Il alimente sa maison en électricité pendant 8 ans avec 1 000 batteries de PC portables

En Europe, les déchets électroniques augmentent chaque année, alors que seulement moins de 40 % d’entre eux sont recyclés, selon le Parlement européen. Pour pallier ce problème, un plan d’action en faveur de l’économie circulaire a été mis en place en 2020, pour encourager le recyclage des appareils électroniques mis au rebut. Les réutiliser peut offrir de nombreux avantages et un internaute connu sous le nom de Glubux l’a prouvé. Ce dernier a réussi à alimenter sa maison avec plus de 1 000 batteries d’ordinateurs portables recyclées et environ 7 000 Wc de panneaux solaires. Selon lui, cela fait huit ans qu’il a utilisé ce système ingénieux fait maison et il fonctionne toujours correctement. Une prouesse qu’il n’a pas manqué de partager sur les forums en ligne Second Life Storage et France PowerWall DIY.

Un système d’autoconsommation énergétique ingénieux

Pour créer une alimentation électrique hors réseau, Glubux a fabriqué un système fait maison qui combine des batteries de PC usagées et des panneaux solaires. Il a indiqué que les origines de ce projet remontent à novembre 2016. Lorsqu’il est tombé sur les vidéos d’un internaute qui, en utilisant des batteries de PC recyclées, a fait rouler son vélo électrique sur une centaine de kilomètres. Il a alors eu l’idée d’utiliser également de vieilles batteries d’ordinateurs portables, plus précisément des cellules de batterie qu’il a assemblées dans des racks personnalisés. À l’époque, il avait déjà commencé à produire une partie de ses besoins en électricité avec une vieille batterie 24 V 460 Ah d’un chariot élévateur. Un système alimenté d’un ensemble de panneaux solaires de 1,4 kW, un onduleur de 3 kVA et des contrôleurs de charge.

Plus d’un millier de batteries d’ordinateur portable utilisées

Glubux explique qu’au début, il s’est procuré environ 650 batteries d’ordinateur portable, des barres de bus, des porte-piles et des cosses. Il a assemblé les cellules en packs, qu’il a ensuite connectés à la place de sa batterie de chariot élévateur. Selon lui, il y avait eu quelques problèmes au tout début, notamment des taux de décharge inégaux entre les packs avec des nombres de cellules différents. Il a cependant trouvé rapidement une solution en rééquilibrant les packs et en ajoutant des cellules là où c’était nécessaire. Finalement, il a fini par utiliser plus d’un millier de batteries d’ordinateur portable. Pour les panneaux solaires, il a indiqué récemment qu’il les a remplacés par des modèles plus puissants (440 Wc), afin de passer l’hiver plus confortablement.

Un système qui fonctionne sans accroc depuis huit ans

Dans une publication récente sur France PowerWall DIY, Glubux précise que son système fonctionne sans accroc depuis huit ans et qu’il n’a changé aucune cellule de batterie. Il affirme qu’il peut alimenter toute sa maison avec ce système, y compris la machine à laver, mais aussi charger ses deux voitures électriques. Il a également installé un Venus GX pour connecter tout son matériel Victron ensemble et accéder à l’ensemble des données en live dans sa maison et en ligne.

Pour information, au total, la capacité de production d’énergie de son système est passée de 7 kWh à 56 kWh et pour en arriver là, il a dû dépenser environ 10 000 € (la totalité de l’installation). Un coût qui sera, bien entendu, amorti dans le temps. L’installation est hébergée dans un petit hangar situé à 50 mètres de sa résidence. Et vous, seriez-vous prêt à fabriquer un tel système comme l’a fait Glubux ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .