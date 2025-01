« Une aberration », l’avenir incertain des panneaux solaires prêts à l’emploi en France

Sale temps pour la Constitution Française, les Sénateurs et les Députés semblent vouloir s’attaquer aux fossiles législatifs ! Notre Code Civil date quand même de 1804, et certaines lois sont toujours en vigueur ! À ce sujet, le Sénat vient de supprimer certains avantages aux anciens présidents et premiers ministres, même s’il faudra que cette proposition soit entérinée par les Députés, ce qui est beaucoup moins sûr ! Et la France est la championne des lois, des abrogations, des décrets, des normes, etc. ! Ah les normes, ces petites lignes comprises par les seuls experts, elles sont créées pour garantir la conformité d’un appareil, d’un combustible ou encore de l’électricité ! Tout est « normé » ou presque. Et, parfois, un petit grain de sable peut faire basculer un marché complet. C’est exactement ce qui arrive aux panneaux solaires Plug & Play, que l’on branche sur une prise électrique. Une norme qui entrera en vigueur en 2025 pourrait rendre leur vente interdite en France ! Décryptage.

La norme C15-100 et son évolution !

L’évolution de la norme électrique basse tension C15-100, publiée par l’AFNOR et applicable intégralement à partir du 23 août 2025, pourrait compromettre l’avenir des panneaux solaires plug & play en France. Cette norme, qui vise à renforcer la sécurité des installations électriques dans les bâtiments, impose de nouvelles exigences susceptibles d’inclure des restrictions sur les équipements de production d’électricité domestique.

Ces contraintes pourraient rendre les kits plug & play non conformes, obligeant les fabricants à revoir leurs produits ou pire, à cesser leur commercialisation. Étonnant lorsque l’on sait que les différents gouvernements incitent les Français à passer à la production d’énergie renouvelable ! Les fabricants ainsi que le Syndicat des énergies renouvelables sont inquiets, car les panneaux Plug & Play connaissent un joli succès auprès des particuliers. De plus, c’est un secteur en expansion qui génère 166 000 emplois qui pourrait être supprimé !

Qu’imposera la nouvelle norme C15-100 ?

Je vais essayer de faire très simple ! Concrètement, avec les nouvelles directives, les batteries et les panneaux solaires ne pourront plus être branchés sur une prise électrique standard. Ils devront être reliés par le moyen d’un socle de prise ou d’une fiche précise sans mentionner la fiche en question. Une décision relativement étonnante lorsque l’on sait que l’ADEME a publié un guide de l’installation du kit photovoltaïque afin d’encourager cette pratique ! Des normes existent en Europe, notamment en termes de limitation de puissance, et dans certains pays, ils deviennent légaux !

La Belgique vote l’inverse de la France

Alors qu’ils étaient jusque-là interdits, ne répondant pas aux normes belges, les kits solaires « plug & play » seront bientôt autorisés en Belgique. En effet, Synergrid, la fédération belge chargée de réguler les installations électriques et gazières, a validé cette avancée en modifiant les prescriptions techniques (C10/11). Ainsi, à partir du 17 avril 2025, ces kits, qui permettent de brancher des panneaux solaires directement sur une prise électrique, deviendront conformes aux normes. Et vous ? Utilisez-vous déjà des panneaux solaires Plug & Play ? Sont-ils à la hauteur de vos attentes ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .