« Une offre folle », jusqu’à 200 € offerts sur les panneaux solaires à brancher sur une prise Beem

Les soldes officiels n’arriveront qu’en janvier prochain, cela fait loin pour faire des économies, non ? Surtout que nos compteurs électriques vont être très sollicités ces prochaines semaines, avec le retour du froid, et par conséquent, du chauffage. Chez Beem, ils n’attendront pas les soldes pour casser les prix sur deux duos de kits solaires, le kit 300 W, et le kit Beem On. Cette promotion d’automne 2024 démarre maintenant et ce sera, pour vous, l’occasion de faire de bonnes affaires. La seule condition étant de fonctionner en « duo » car l’offre porte sur l’achat de deux kits, ensemble. Mais, qu’est-ce que les DUOS BEEM, et comment fonctionnent-ils ? Je vous explique tout immédiatement.

Le duo Beem Kit 300 W

Le kit Beem 300 W est le produit iconique de Beem Energy ! Il s’agit également d’une solution plug & play, qui ne nécessite pas de compétences techniques particulières pour être installée. Le kit comprend quatre panneaux solaires d’une puissance totale de 300 Wc, qui peuvent être posés au sol ou fixés au mur en fonction des besoins. Il s’installe en moins d’une heure et la production peut être suivie en temps réelle grâce à une application dédiée. L’offre sur ce duo est la suivante : 2 Beem Kit 300 W à 449 € au lieu de 599 € soit 150 € OFFERTS et 2 kits solaires à 0,75 € /Wc. Le code promo est le suivant : DUO-BEEM-KIT, mais en cliquant sur ce lien, il sera directement appliqué à votre commande.

Le duo Beem On

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore cette innovation de Beem Energy, la Beem On est une station solaire plug & play dotée d’un panneau solaire unique de 460 Wc. Ce panneau est bi-facial, ce qui lui permet d’augmenter sa production en captant de la lumière des deux côtés. Branchée en 5 minutes, la Beem On, c’est l’occasion de produire de l’électricité propre et de délester quelque peu votre facture d’électricité. L’offre sur ce duo est la suivante : 2 Beem On à 899 € au lieu de 1 099 € soit 200 € OFFERTS et 2 stations solaires à 0,97 € /Wc. Le code promo est le suivant : DUO-BEEM-ON, mais en cliquant sur ce lien, il sera directement appliqué à votre commande.

À propos de Beem Energy…

Beem Energy est une startup française basée à Nantes, spécialisée dans le développement de solutions solaires innovantes et accessibles pour la production d’énergie domestique. Cette entreprise a été fondée avec l’objectif d’accélérer la transition énergétique. Elle propose des produits conçus pour permettre aux particuliers de produire leur propre électricité à partir de panneaux solaires, tout en simplifiant le processus d’installation grâce à la technologie plug & play. Avec des produits financièrement abordables, et techniquement simples à installer, elle entend démocratiser la production d’énergie solaire.

Par exemple, grâce à ces innovations, les propriétaires d’appartement, de balcon, ou de petits jardins peuvent aussi accéder à cette technologie, jusque-là plutôt réservée aux toitures classiques. Retrouvez toutes les offres de cette promotion d’automne sur cette page. Attention, elle ne durera pas des années, ce qui ne sera pas le cas de vos produits Beem, qui eux, sont conçus pour durer ! Alors, allez-vous vous laisser tenter par cette promotion ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .