Avril est le meilleur mois pour installer un kit solaire plug & play, explique ce professionnel

Avril, c’est le mois du printemps, des premières vacances, et aussi l’annonciateur des week-ends de trois jours. En ce premier mois de printemps, c’est aussi le changement d’heure, en AVril ou AVance d’une heure, souvenez-vous. La lumière se fait un peu plus franche, et les soirées en terrasse ou sur le balcon commencent de revenir. Même s’il ne faut pas se découvrir d’un fil, c’est le meilleur mois pour installer des kits solaires Plug & Play ce système malin à brancher sur une prise de courant 220 V. Pas de gros travaux, pas de devis à rallonge, juste un peu de soleil, une prise électrique et une envie de réduire sa facture d’électricité. Décryptage.

En avril, installez au soleil… et consommez malin

Avril, c’est ce mois charnière où les jours s’allongent vraiment, la luminosité grimpe en flèche, et les panneaux solaires retrouvent le sourire. Résultat ? Installer un kit solaire plug & play à cette période permet de profiter immédiatement d’une bonne production photovoltaïque, juste avant l’arrivée des fortes chaleurs estivales (qui, paradoxalement, réduisent légèrement l’efficacité des panneaux). Et, ce n’est pas qu’une question d’ensoleillement : côté consommation aussi, avril marque souvent un retour à une activité électrique plus régulière après les pics hivernaux. L’idéal pour amorcer une autoconsommation en douceur, tout en observant ses premières économies se matérialiser sur l’appli du kit.

Un printemps sans paperasse (ou presque)

Le vrai avantage d’un kit solaire plug & play ? Il s’installe aussi vite qu’un barbecue un jour de beau temps. Avec seulement 2 m² de surface bien exposée, une prise de courant accessible et une connexion Wi-Fi, on peut produire sa propre électricité, explique Sébastien, professionnel du photovoltaïque… sans demander un permis de construire ni même une autorisation préalable de travaux. Composé de panneaux photovoltaïques, d’un micro-onduleur, de câbles adaptés et parfois d’un système de fixation lesté pour les balcons ou les toits plats. Ce type de kit est pensé pour les bricoleurs du dimanche comme pour les néophytes complets. Et, pour les locataires, c’est une aubaine : pas besoin de s’attaquer à la toiture du propriétaire pour commencer à produire son énergie. L’installation est réversible, discrète et surtout 100 % légale, à condition de respecter les consignes de sécurité.

Anticiper l’été, amortir l’investissement et viser long terme

Installer un kit solaire en avril, c’est aussi faire le bon calcul au bon moment, précise l’installateur. Car plus tôt on l’installe, plus tôt, on commence d’amortir son coût. En moyenne, un kit plug & play permet d’économiser de 90 à 150 € par an selon les régions et l’ensoleillement. EDF Solutions Solaires propose même un simulateur pour estimer vos économies en fonction de votre département. Et, côté matériel, on est tranquille : les garanties vont jusqu’à 25 ans pour les panneaux et l’onduleur. Avril, c’est aussi le bon moment pour prendre le temps de choisir le bon kit. Il en existe pour tous les besoins : simple panneau à poser dans le jardin, kit avec batterie pour stocker l’énergie, ou modèle nomade à emporter en week-end…

Alors, pourquoi avril est-il le meilleur mois pour installer un kit solaire plug & play ? Parce que le soleil revient, les panneaux fonctionnent à plein, l’installation est simplifiée, les économies commencent immédiatement… Alors, tenté par un petit coup de soleil sur votre facture avec un kit solaire plug & play à partir de quelques centaines d’euros ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

