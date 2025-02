Le meilleur prix du marché : un kit solaire Sunity de 810 W à 289 € (quantité limitée)

Le printemps revient et le soleil aussi, enfin sur le calendrier ! C’est le moment ou jamais de profiter de ses rayons pour vous fournir de l’électricité gratuite ! Et, avec les augmentations successives des tarifs de l’électricité, ce n’est pas une offre à prendre à la légère, croyez-moi ! Si vous rêvez de produire votre propre électricité sans travaux compliqués ni démarches administratives, j’ai une solution à vous proposer ! Bonne nouvelle : Sunity lance une offre très spéciale : le kit solaire Plug and Play 810 W est en offre flash à 289 € seulement ! Et ce n’est pas tout : la livraison est à -50 % pendant 48 h (soit 24,50 € au lieu de 49 €) jusqu’au 28 février. Mais, attention, les stocks sont limités, et les précommandes s’envolent ! Livraison prévue dès le 3 mars. Découverte.

L’énergie solaire à portée de prise

Imaginez : vous recevez votre kit, vous le déballez, vous branchez une prise… et hop, vous commencez à produire votre propre électricité ! Aucune compétence technique requise, pas besoin d’être électricien ni de grimper sur le toit. C’est la solution idéale pour alléger votre facture d’électricité tout en contribuant à un mode de vie plus durable. En effet, avec ses deux panneaux Full Black de 405W chacun, le kit proposé par Sunity génère jusqu’à 810 W de puissance. Son micro-onduleur intégré optimise le rendement, même si un panneau est partiellement ombragé. Résultat : une production d’énergie maximale et des économies assurées. Ces panneaux Plug and Play sont une véritable révolution énergétique : vous branchez, vous produisez, vous consommez… Le résultat : votre réseau électrique se repose et votre facture s’allège !

Un kit robuste, performant et adaptable à votre toit

Entrons maintenant dans quelques détails importants concernant le kit Sunity actuellement en promotion. Côté design, ces panneaux Full Black ne font pas que capter la lumière : ils s’intègrent parfaitement à votre maison avec un look élégant et discret. Pas de gros panneaux bleus criards sur votre toit, juste une technologie performante et esthétique. Et, pas de panique si votre toiture sort de l’ordinaire : plusieurs options de fixation sont disponibles pour s’adapter à tuiles, bacs acier, ardoises ou fibrociment. Néanmoins, le plus simple sera probablement de les poser au sol, ou près de votre piscine pour alimenter son chauffage et son système de filtration, par exemple !

Un investissement malin et durable

Vous hésitez encore ? Sachez que ce kit est conçu pour durer. Avec 12 ans de garantie produit et 25 ans de garantie de performance, vous investissez dans une solution fiable et durable. Et pour encore plus de confort, vous pouvez suivre votre production d’énergie en direct via une prise connectée (option en supplément). Récapitulons l’offre disponible :

Kit solaire 810W Full Black – 289 € seulement

Livraison à -50 % jusqu’au 28/02 (24,50 € au lieu de 49 €)

Livraison offerte dès 500 € d’achat

Précommande – Livraison à partir du 03/03

Pour passer commande, c’est par ici que cela se passe ! Alors, prêt à franchir le pas vers l’autonomie énergétique ? Peut-être avez-vous déjà investi dans ce type d’accessoires ? Si tel est le cas, qu’en pensez-vous ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .